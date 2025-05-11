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Переговоры США и Китая: Трамп заявил о достижении "большого прогресса"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 11 мая 2025, 04:46
Переговоры США и Китая: Трамп заявил о достижении большого прогресса
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении "большого прогресса" в отношениях с Китаем после первого дня переговоров в Женеве.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, Associated Press

Прямая речь Трампа: "Очень хорошая встреча сегодня с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, о многом договорились. Полная перезагрузка была достигнута в дружественной, но конструктивной манере".

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Детали: Трамп добавил, что Штаты хотят видеть "открытие Китая для американского бизнеса" в интересах обеих стран.

Вместе с тем, отмечает издание АР, Трамп не предоставил никаких подробностей относительно первого дня переговоров в Женеве, а официальные лица Белого дома также предоставили мало информации во время и после первого дня переговоров.

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В публикации добавляют, что сообщение Трампа появилось после того, как чиновник сообщил AP, что переговоры продолжатся в воскресенье.

Чиновник говорил на условиях анонимности из-за деликатности переговоров, которые могут помочь стабилизировать мировые рынки, обеспокоенные противостоянием между США и Китаем.

АР добавляет, что переговоры первого дня были "окутаны тайной", и ни одна из сторон не давала комментариев журналистам после завершения переговоров в субботу.

Дословно АР: "Если не учитывать оценку Трампа, перспективы значительного прорыва казались туманными в начале переговоров.

Тем не менее, есть надежда, что две страны сократят огромные тарифы, которые они накладывали на товары друг друга, что облегчит мировые финансовые рынки и компании по обе стороны Тихого океана, которые зависят от торговли между США и Китаем".

Что предшествовало: Трамп заявил, что введение 80% пошлины на импорт из Китая "выглядит правильно", накануне переговоров между американскими и китайскими чиновниками в Швейцарии.

Напомним: Китайские агенты по доставке снова начали покупать места в контейнерах для товаров, следующих в США, на фоне торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном, которые должны состояться в Швейцарии.

Соединенные Штаты Америки и Китай на этой неделе проведут первые официальные торговые переговоры с начала таможенного противостояния.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность существенного, обоюдного снижения пошлин во время переговоров с Китаем, которые состоятся на выходных, примерно до уровня ниже 60%.

Как известно, президент США Дональд Трамп в апреле объявил о введении пошлин в размере 145% на китайские товары, на это Китай ответил 125% пошлинами на американскую продукцию.

КитайСШАтарифыпереговоры
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