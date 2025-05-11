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У польському готелі знайшли мертвим українця

Ольга Глущенко Неділя, 11 травня 2025, 06:44
У польському готелі знайшли мертвим українця
Фото: PAP. Darek Delmanowicz

У готелі польського міста Краків знайшли тіла двох чоловіків, один з яких є громадянином України.

Джерело: поліція Малопольського воєводства, речниця Воєводської комендатури поліції Катажина Цісло, яку цитує "Польське радіо", "Громадське"

Деталі: 10 травня персонал готелю повідомив у поліцію, що в одному з номерів знайшли тіла двох чоловіків.

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Як встановили правоохоронці, один із загиблих – 58-річний українець, який мешкав у цьому номері протягом останніх двох років. Особу другого чоловіка ще не встановили. За попередніми даними, йому, ймовірно, також 58 років.

За словами Цісло, попереднє слідство вказує на те, що принаймні один із чоловіків міг бути вбитий, а другий, імовірно, вчинив самогубство.

Точний час і причини загибелі мають встановити судово-медичні експерти.

Польщавбивство
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