В польском отеле нашли мертвым украинца

В отеле польского города Краков нашли тела двух мужчин, один из которых гражданин Украины.

Источник: полиция Малопольского воеводства, пресс-секретарь Воеводской комендатуры полиции Катажина Цисло, которую цитирует "Польское радио", "Громадське"

Детали: 10 мая персонал гостиницы сообщил в полицию, что в одном из номеров обнаружили тела двух мужчин.

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Как установили правоохранители, один из погибших – 58-летний украинец, проживавший в этом номере последние два года. Личность второго мужчины еще не установили. По предварительным данным, ему, вероятно, тоже 58 лет.

По словам Цисло, предварительное следствие указывает на то, что по крайней мере один из мужчин мог быть убит, а второй, вероятно, совершил самоубийство.

Точное время и причины гибели должны быть установлены судебно-медицинскими экспертами.