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Тиждень почнеться з дощів та заморозків

Роман ПетренкоНеділя, 11 травня 2025, 13:37
Тиждень почнеться з дощів та заморозків
Фото: pixabay

Понеділок почнеться зі значних дощів у більшості південних, центральних та східних областей помірні, вночі на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині, на решті території вдень невеликий дощ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на заході та Житомирщині і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

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У Києві 12 травня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 12 травня найвища температура вдень була  28,9 в 2013 році, найнижча вночі  -2,4 в 1900 році.

У вівторок, 13 травня, вночі без опадів, лише на півдні та сході, вдень в Україні невеликі дощі.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

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У Києві 13 травня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.

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