Неделя начнется с дождей и заморозков

Понедельник начнется со значительных дождей в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренные, ночью в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях, на остальной территории днем небольшой дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы, на западе и Житомирщине и в воздухе заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

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В Киеве 12 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 12 мая самая высокая температура днем была 28,9 в 2013 году, самая низкая ночью -2,4 в 1900 году.

Во вторник, 13 мая, ночью без осадков, лишь на юге и востоке, днем в Украине небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

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В Киеве 13 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.