Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Неделя начнется с дождей и заморозков

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 мая 2025, 13:37
Неделя начнется с дождей и заморозков
Фото: pixabay

Понедельник начнется со значительных дождей в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренные, ночью в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях, на остальной территории днем небольшой дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы, на западе и Житомирщине и в воздухе заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

Реклама:

В Киеве 12 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 12 мая самая высокая температура днем была 28,9 в 2013 году, самая низкая ночью -2,4 в 1900 году.

Во вторник, 13 мая, ночью без осадков, лишь на юге и востоке, днем в Украине небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

РЕКЛАМА:

В Киеве 13 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Папа Римский Лев XIV в своём первом воскресном обращении призвал к миру в Украине
Эрдоган созвонился с Путиным и акцентировал на прекращении огня
Неделя начнется с дождей и заморозков
Зеленский отметил, что "россияне задумались о войне", но ждет прекращения огня
После трехдневного перерыва россияне запустили 108 беспилотников - более половины удалось сбить
Трамп после выступления Путина: Представьте, если эта "кровавая баня" наконец закончится
Все новости...
погода
Дожди и местами ночные заморозки на почве – погода на выходные
В Украине будет дождливо, в Карпатах прогнозируют мокрый снег
Май в Карпатах: выпал снег и ударил мороз
Последние новости
15:16
ФотоВ Эстонии облили краской советский памятник "Бронзовый солдат"
15:16
Суд отобрал у жены экс-мэра Чернигова землю рядом с облсоветом
15:07
СМИ: Макрон был инициатором звонка к Трампу из Киева – в Вашингтоне еще не было и 7 утра
14:48
Эрдоган в разговоре с Макроном предложил Турцию в качестве площадки для переговоров между Украиной и РФ
14:42
Глава МИД Литвы: ответ Путина на предложение о перемирии – рой дронов на Украину
14:29
Пили воду из двигателя и питались рыбой: в Эквадоре нашли рыбаков, на 55 дней скрывшихся в море
14:25
теннисКостюк уверенно вышла в 1/8 финала турнира в Риме
14:21
Заморозки убили урожай садоводов - "Укрсадпром"
14:11
Неожиданно умерла куратор Венецианской биеннале современного искусства 2026
14:06
Папа Римский Лев XIV в своём первом воскресном обращении призвал к миру в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: