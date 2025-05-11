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В Естонії обмалювали радянський пам’ятник "Бронзовий солдат"

Ірина Кутєлєва, Українська правдаНеділя, 11 травня 2025, 15:16
В Естонії обмалювали радянський пам’ятник Бронзовий солдат
Postimees

В естонській столиці Таллінні невідомі обмалювали радянський пам’ятник "Бронзовий солдат", розташований на військовому кладовищі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Postimees

Деталі: Монумент обмалювали білою фарбою, а по обидва боки від нього естонською написано – küüditaja (тобто учасник депортацій).

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Керівник оперативного бюро Пих'яської префектури Вайко Вахер розповів, що за фактом вандалізму розпочато провадження.

 

Пряма мова Вахера: "За наявною на цей момент інформацією, вандалів було двоє, їхні особи поки що не встановлені. Патруль прочесав околиці вчора ввечері, але знайти порушників не вдалося".

Деталі: Поліція перебуває на зв'язку з управителем кладовища – Естонським військовим музеєм, який організовує очищення пам'ятника.

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За словами Вахера, це вже не перший випадок за останні роки, коли пам'ятник "Бронзовий солдат" зазнає вандалізму, хоча лише кілька днів тому люди приходили туди покласти квіти.

 

Пряма мова Вахера: "Очевидно, що "Бронзовий солдат" залишається джерелом конфлікту і протистояння в нашому суспільстві. Поліція, зрозуміло, реагує на псування майна і тому розпочала провадження у зв'язку з учорашнім випадком вандалізму".

Передісторія

  • У 2007 році влада Таллінна вирішила перенести радянський пам’ятник "Бронзовий солдат" на військове кладовище, що спричинило інспіровані Росією погроми й масштабну кібератаку на країну.

Естонія
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