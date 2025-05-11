В Естонії обмалювали радянський пам’ятник "Бронзовий солдат"
В естонській столиці Таллінні невідомі обмалювали радянський пам’ятник "Бронзовий солдат", розташований на військовому кладовищі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Postimees
Деталі: Монумент обмалювали білою фарбою, а по обидва боки від нього естонською написано – küüditaja (тобто учасник депортацій).
Керівник оперативного бюро Пих'яської префектури Вайко Вахер розповів, що за фактом вандалізму розпочато провадження.
Пряма мова Вахера: "За наявною на цей момент інформацією, вандалів було двоє, їхні особи поки що не встановлені. Патруль прочесав околиці вчора ввечері, але знайти порушників не вдалося".
Деталі: Поліція перебуває на зв'язку з управителем кладовища – Естонським військовим музеєм, який організовує очищення пам'ятника.
За словами Вахера, це вже не перший випадок за останні роки, коли пам'ятник "Бронзовий солдат" зазнає вандалізму, хоча лише кілька днів тому люди приходили туди покласти квіти.
Пряма мова Вахера: "Очевидно, що "Бронзовий солдат" залишається джерелом конфлікту і протистояння в нашому суспільстві. Поліція, зрозуміло, реагує на псування майна і тому розпочала провадження у зв'язку з учорашнім випадком вандалізму".
Передісторія:
- У 2007 році влада Таллінна вирішила перенести радянський пам’ятник "Бронзовий солдат" на військове кладовище, що спричинило інспіровані Росією погроми й масштабну кібератаку на країну.