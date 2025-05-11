В Эстонии облили краской советский памятник "Бронзовый солдат"

В эстонской столице Таллине неизвестные облили краской советский памятник "Бронзовый солдат", расположенный на военном кладбище.

Источник: "Європейська правда" со ссылкой на Postimees

Детали: Монумент облили белой краской, а по обе стороны от него на эстонском языке написано küüditaja (то есть участник депортаций).

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Руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер сообщил, что по факту вандализма начато расследование.

Postimees

Прямая речь Вахера: "По имеющейся на данный момент информации, вандалов было двое, их личности пока не установлены. Патруль прочесал окрестности вчера вечером, но нарушителей найти не удалось".

Детали: Полиция находится на связи с управлением кладбища — Эстонским военным музеем, который организует очистку памятника.

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По словам Вахера, это уже не первый случай за последние годы, когда памятник "Бронзовый солдат" подвергается актам вандализма, хотя всего несколько дней назад туда приходили люди, чтобы возложить цветы.

Прямая речь Вахера: "Очевидно, что "Бронзовый солдат" остается источником конфликта и противостояния в нашем обществе. Полиция, естественно, реагирует на порчу имущества и начала производство по вчерашнему акту вандализма".

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