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США оголосили про торговельну угоду з Китаєм

Українська правдаНеділя, 11 травня 2025, 21:00
США оголосили про торговельну угоду з Китаєм
United States Trade Representative

Після перемовин у Швейцарії Сполучені Штати Америки оголосили про торговельну угоду з Китаєм.

Джерело: Білий дім з посиланням на заяви міністра фінансів США Скотта Бессента та торгового представника США посла Джемісона Ґрієра

Деталі: Зазначається, що у Женеві США та Китай досягли суттєвого прогресу в торговельних переговорах, які, за словами американських посадовців, мають допомогти вирішити проблему багатомільярдного торгового дефіциту США.

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За словами Бессента, перемовини, що відбулися в Женеві за підтримки уряду Швейцарії, були продуктивними. У них брали участь віцепрем’єр, два заступники міністрів США, сам Бессент і посол Ґрієр.

Пряма мова Ґрієра: "Угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам працювати над вирішенням цієї надзвичайної ситуації в країні".

Президент США Дональд Трамп був проінформований про хід перемовин напередодні ввечері. Повний брифінг запланований на понеділок, 12 травня.

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Посол Ґрієр додав, що досягти домовленостей вдалося досить швидко, що свідчить про відносну незначність розбіжностей. Він також нагадав, що перемовини розпочалися після того, як президент Трамп оголосив національну надзвичайну ситуацію через торговий дефіцит у 1,2 трильйона доларів та запровадив мита на китайські товари.

Очікується, що найближчим часом сторони нададуть більше деталей щодо досягнутих домовленостей.

Передісторія:

  • Переговори між США і КНР розпочалися 11 травня. Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "великого прогресу" у відносинах з Китаєм після першого дня переговорів у Женеві.

СШАКитай
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