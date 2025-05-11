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США объявили о торговом соглашении с Китаем

Украинская правдаВоскресенье, 11 мая 2025, 21:00
США объявили о торговом соглашении с Китаем
United States Trade Representative

После переговоров в Швейцарии Соединённые Штаты Америки объявили о торговом соглашении с Китаем.

Источник: Белый дом со ссылкой на заявления министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя США посла Джемисона Грира

Детали: Отмечается, что в Женеве США и Китай достигли значительного прогресса в торговых переговорах, которые, по словам американских чиновников, должны помочь решить проблему многомиллиардного торгового дефицита США.

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По словам Бессента, переговоры, прошедшие в Женеве при поддержке правительства Швейцарии, были продуктивными. В них приняли участие вице-премьер, два заместителя министров США, сам Бессент и посол Гриер.

Прямая речь Гриера: "Соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам работать над решением этой чрезвычайной ситуации в стране".

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о ходе переговоров накануне вечером. Полный брифинг запланирован на понедельник, 12 мая.

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Посол Гриер добавил, что договорённостей удалось достичь достаточно быстро, что свидетельствует о сравнительно незначительных разногласиях. Он также напомнил, что переговоры начались после того, как президент Трамп объявил о введении режима национального чрезвычайного положения из-за торгового дефицита в 1,2 триллиона долларов и ввёл пошлины на китайские товары.

Ожидается, что в ближайшее время стороны предоставят больше деталей о достигнутых договорённостях.

Предыстория:

  • Переговоры между США и КНР начались 11 мая. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении "большого прогресса" в отношениях с Китаем после первого дня переговоров в Женеве.

СШАКитай
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