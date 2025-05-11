У Києві та більшості областей оголошували загрозу балістики
Неділя, 11 травня 2025, 21:35
У Києві та більшості українських областей у неділю ввечері було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua
Дослівно Повітряні сили: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!".
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Деталі: Згодом Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Сумщині у південно-західному напрямку.
Оновлено: О 21:54 тривогу було скасовано.