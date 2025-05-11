У Києві та більшості областей оголошували загрозу балістики

У Києві та більшості українських областей у неділю ввечері було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua

Дослівно Повітряні сили: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!".

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Деталі: Згодом Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Сумщині у південно-західному напрямку.

Оновлено: О 21:54 тривогу було скасовано.