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В Киеве и большинстве областей объявляли угрозу баллистики

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 мая 2025, 21:35
В Киеве и большинстве областей объявляли угрозу баллистики
карта воздушных тревог по состоянию на 21:38

В Киеве и большинстве украинских областей в воскресенье вечером была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ударов.

Источник: Воздушные силы ВСУ, alerts.in.ua

Дословно Воздушные силы: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!".

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Детали: Впоследствии Воздушные силы сообщили о скоростной цели в Сумской области в юго-западном направлении.

Обновлено: В 21:54 тревога была отменена.

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