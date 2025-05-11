В Киеве и большинстве областей объявляли угрозу баллистики
Воскресенье, 11 мая 2025, 21:35
В Киеве и большинстве украинских областей в воскресенье вечером была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ударов.
Источник: Воздушные силы ВСУ, alerts.in.ua
Дословно Воздушные силы: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!".
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Детали: Впоследствии Воздушные силы сообщили о скоростной цели в Сумской области в юго-западном направлении.
Обновлено: В 21:54 тревога была отменена.