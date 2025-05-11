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Генштаб: На фронті з початку доби 111 боїв, майже половина – на Покровському напрямку

Катерина ТищенкоНеділя, 11 травня 2025, 22:43
Генштаб: На фронті з початку доби 111 боїв, майже половина – на Покровському напрямку
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

З початку доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку ворог атакував 47 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Деталі: Російські загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1262 дрони-камікадзе та здійснили 3821 обстріл по позиціях українських військ і населених пунктах. 

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На Харківському напрямку противник від початку доби двічі проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор атакував в районах Нової Кругляківки та Загризового - українські захисники зупинили дві ворожі спроби просунутись вперед. 

На Лиманському напрямку російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки. Чотири боєзіткнення не вщухають.

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На Сіверському напрямку захисники відбивали чотири штурми окупаційних військ в районі Білогорівки, з яких два – тривають. 

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції захисників поблизу Новомаркового, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили чотири атаки загарбників. 

Шість разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку, в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку від початку доби противник атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир. Захисники зупинили 38 штурмових дій противника, ще дев’ять боєзіткнень тривають.

У неділю на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 368 окупантів, з них 193 – безповоротно. Українські воїни знищили п’ять бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, автомобіль, 15 мотоциклів, 32 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА; також пошкодили бойову броньовану машину, автомобіль, чотири мотоцикли та чотири артилерійські системи. 

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону захисників у районах Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля та Новополя. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог проводив шість наступальних дій в районі Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків. Українські підрозділи відбили всі атаки. 

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося вісім атак противника, одна з яких триває дотепер, також ворог завдав двох авіаударів, скинувши при цьому чотири КАБ, здійснив 134 артилерійські обстріли, зокрема вісім – із РСЗВ.

Генштабвійна
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