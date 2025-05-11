Генштаб: На фронте с начала суток 111 боев, почти половина – на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 111 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении враг атаковал 47 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Детали: Российские захватчики нанесли 39 авиационных ударов, сбросив 68 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1262 дрона-камикадзе и осуществили 3821 обстрел по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Харьковском направлении противник с начала суток дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор атаковал в районах Новой Кругляковки и Загрызово – украинские защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед.

На Лиманском направлении российские захватчики 20 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодязи и в направлении Григорьевки. Четыре боестолкновения не утихают.

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На Северском направлении защитники отражали четыре штурма оккупационных войск в районе Белогоровки, из которых два - продолжаются.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции защитников вблизи Новомаркового, Часового Яра и Андреевки. Силы обороны отбили четыре атаки захватчиков.

Шесть раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении, в районах Озаряновки, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении с начала суток противник атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Багатырь. Защитники остановили 38 штурмовых действий противника, еще девять боестолкновений продолжаются.

В воскресенье на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 368 оккупантов, из них 193 – безвозвратно. Украинские воины уничтожили пять боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, автомобиль, 15 мотоциклов, 32 БпЛА, единицу специальной техники, пункт управления БпЛА; также повредили боевую бронированную машину, автомобиль, четыре мотоцикла и четыре артиллерийские системы.

На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону защитников в районах Константинополя, Новоселки, Свободного Поля и Новополя. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Ореховском направлении враг проводил шесть наступательных действий в районе Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков. Украинские подразделения отбили все атаки.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло восемь атак противника, одна из которых продолжается до сих пор, также враг нанес два авиаудара, сбросив при этом четыре УАБ, совершил 134 артиллерийских обстрела, в том числе восемь – из РСЗО.