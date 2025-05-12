ХАМАС заявив про звільннення заручника, Трамп відреагував

Палестинське угруповання ХАМАС заявило про намір звільнити заручника-солдата Едана Александера, який має ізраїльське та американське громадянство, президент США Дональд Трамп привітав таке рішення.

Джерело: The Times of Israel, Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: У своїй заяві ХАМАС повідомляє, що рішення про звільнення Александера було прийняте після нещодавніх переговорів з офіційними особами США та "активізованих зусиль для досягнення припинення вогню, відкриття прикордонних переходів та допуску гуманітарної допомоги до сектору Газа".

Реклама:

ХАМАС не повідомляє, коли саме буде звільнено Александера.

Терористичне угрупування також заявляє, що готове розпочати посилені переговори, спрямовані на досягнення остаточної угоди про припинення війни, встановлення взаємно "узгодженого обміну полоненими та забезпечення управління Газою незалежним професійним органом".

The Times of Israel зазначає, що ХАМАС використовує термін "обмін полоненими" для позначення звільнення заручників в обмін на палестинських в'язнів служби безпеки.

РЕКЛАМА:

Джерело видання, причетне до посередницьких зусиль, спрямованих на звільнення американо-ізраїльського заручника Едана Александера, повідомило, що ХАМАС погодився звільнити його як жест доброї волі до адміністрації Трампа в надії, що Вашингтон переконає Ізраїль припинити війну в Газі.

Джерело стверджує, що ХАМАС отримав запевнення від США через посередників, що звільнення Александера "матиме велике значення" для президента США Дональда Трампа, який хоче звільнення решти заручників і припинення війни в Газі.

Оновлено: Пізніше Трамп привітав звільнення Александера, який перебував у заручниках з жовтня 2023 року.

Він додав, що звільнення стало можливим "зусиллям посередників — Катару та Єгипту".

Нагадаємо: У березні ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.