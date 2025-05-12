Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ХАМАС заявив про звільннення заручника, Трамп відреагував

Ольга Глущенко Понеділок, 12 травня 2025, 01:42
ХАМАС заявив про звільннення заручника, Трамп відреагував
фото: The Times of Israel

Палестинське угруповання ХАМАС заявило про намір звільнити заручника-солдата Едана Александера, який має ізраїльське та американське громадянство, президент США Дональд Трамп привітав таке рішення.

Джерело: The Times of Israel, Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: У своїй заяві ХАМАС повідомляє, що рішення про звільнення Александера було прийняте після нещодавніх переговорів з офіційними особами США та "активізованих зусиль для досягнення припинення вогню, відкриття прикордонних переходів та допуску гуманітарної допомоги до сектору Газа".

Реклама:

ХАМАС не повідомляє, коли саме буде звільнено Александера.

Терористичне угрупування також заявляє, що готове розпочати посилені переговори, спрямовані на досягнення остаточної угоди про припинення війни, встановлення взаємно "узгодженого обміну полоненими та забезпечення управління Газою незалежним професійним органом".

The Times of Israel зазначає, що ХАМАС використовує термін "обмін полоненими" для позначення звільнення заручників в обмін на палестинських в'язнів служби безпеки.

РЕКЛАМА:

Джерело видання, причетне до посередницьких зусиль, спрямованих на звільнення американо-ізраїльського заручника Едана Александера, повідомило, що ХАМАС погодився звільнити його як жест доброї волі до адміністрації Трампа в надії, що Вашингтон переконає Ізраїль припинити війну в Газі.

Джерело стверджує, що ХАМАС отримав запевнення від США через посередників, що звільнення Александера "матиме велике значення" для президента США Дональда Трампа, який хоче звільнення решти заручників і припинення війни в Газі.

Оновлено: Пізніше Трамп привітав звільнення Александера, який перебував у заручниках з жовтня 2023 року.

Він додав, що звільнення стало можливим "зусиллям посередників — Катару та Єгипту".

Нагадаємо: У березні ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.

ХАМАСІзраїльвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Прем'єр Польщі звинуватив російські спецслужби в підпалі ТЦ у Варшаві рік тому
США оголосили про торговельну угоду з Китаєм
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ОЧІКУЄМО ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ І ОСОБИСТО ЧЕКАТИМУ НА ПУТІНА В ТУРЕЧЧИНІ
Після затримання в.о. комбата командир 155-ї бригади закликав повідомляти про корупцію
відео"Привіт, Дональде": Макрон показав, як дзвонив Трампу з Києва
Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до миру в Україні
Усі новини...
ХАМАС
ЦАХАЛ розіслав тисячі повісток резервістам для розширення наступу в Газі – ЗМІ
Переговори щодо припинення вогню в Газі наблизилися до прориву – ЗМІ
Нетаньягу: Ізраїль не має іншого вибору, окрім як продовжувати війну в Газі
Останні новини
03:38
Британія скликає глав МЗС ЄС щодо підтримки України і безпеки Європи
02:50
Трамп анонсував указ, який знизить ціни на ліки у США на 30–80%
01:42
оновленоХАМАС заявив про звільннення заручника, Трамп відреагував
00:42
Генштаб: На Покровському напрямку захисники знешкодили 368 окупантів, близько 200 – безповоротно
00:20
оновлено від 23:35Очікування "перемир'я": росіяни запустили ударні БпЛА з півночі
23:51
Канада, США та Німеччина продовжили громити суперників на чемпіонаті світу з хокею
23:06
Понад 80% французів хотіли б референдум щодо питань, які їх найбільше турбують
22:58
Збірна України з гандболу програла Фарерам, але дивом вийшла на ЄВРО-2026
22:43
Генштаб: На фронті з початку доби 111 боїв, майже половина – на Покровському напрямку
22:24
Прем'єр Польщі звинуватив російські спецслужби в підпалі ТЦ у Варшаві рік тому
Усі новини...
Реклама:
Реклама: