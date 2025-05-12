Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ХАМАС заявил об освобождении заложника, Трамп отреагировал

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 мая 2025, 01:42
ХАМАС заявил об освобождении заложника, Трамп отреагировал
фото: The Times of Israel

Палестинская группировка ХАМАС заявила о намерении освободить заложника-солдата Эдана Александера, имеющего израильское и американское гражданство, президент США Дональд Трамп приветствовал такое решение.

Источник: The Times of Israel, Трамп в своей соцсети Truth Social

Детали: В своем заявлении ХАМАС сообщает, что решение об увольнении Александера было принято после недавних переговоров с официальными лицами США и "активизированных усилий по достижению прекращения огня, открытия пограничных переходов и допуска гуманитарной помощи в сектор Газа".

Реклама:

ХАМАС не сообщает, когда именно будет уволен Александер.

Террористическая группировка также заявляет, что готова начать усиленные переговоры, направленные на достижение окончательного соглашения о прекращении войны, установление взаимно "согласованного обмена пленными и обеспечения управления Газом независимым профессиональным органом".

The Times of Israel отмечает, что ХАМАС использует термин "обмен пленными" для обозначения освобождения заложников в обмен на палестинских заключенных службы безопасности.

РЕКЛАМА:

Источник издания, причастный к посредническим усилиям, направленным на освобождение американо-израильского заложника Эдана Александера, сообщил, что ХАМАС согласился освободить его как жест доброй воли к администрации Трампа в надежде, что Вашингтон убедит Израиль прекратить войну в Газе.

Источник утверждает, что ХАМАС получил заверения от США через посредников, что освобождение Александера "будет иметь большое значение" для президента США Дональда Трампа, который хочет освобождения остальных заложников и прекращения войны в Газе.

Обновлено: Позже Трамп приветствовал освобождение Александера, находившегося в заложниках с октября 2023 года.

Он добавил, что увольнение стало возможным "усилием посредников — Катара и Египта".

Напомним: В марте ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту в городе Газа, что стало первым освобождением заложников после того, как прекращение огня вступило в силу.

ХАМАСИзраильвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Премьер Польши обвинил российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве год назад
США объявили о торговом соглашении с Китаем
ЗЕЛЕНСКИЙ: ОЖИДАЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ И ЛИЧНО БУДУ ЖДАТЬ ПУТИНА В ТУРЦИИ
После задержания и.о. комбата командир 155-й бригады призвал сообщать о коррупции
видео"Привет, Дональд": Макрон показал, как звонил Трампу из Киева
Папа Римский Лев XIV в своём первом воскресном обращении призвал к миру в Украине
Все новости...
ХАМАС
ЦАХАЛ разослал тысячи повесток резервистам для расширения наступления в Газе – СМИ
Переговоры по прекращению огня в Газе приблизились к прорыву – СМИ
Нетаньяху: Израиль не имеет иного выбора, кроме как продолжать войну в Газе
Последние новости
02:50
Трамп анонсировал указ, который снизит цены на лекарства в США на 30–80%
01:42
ОбновленоХАМАС заявил об освобождении заложника, Трамп отреагировал
00:42
Генштаб: На Покровском направлении защитники обезвредили 368 окупантов, около 200 – безвозвратно
00:20
обновлено от 23:35Ожидание "перемирия": россияне запустили ударные БпЛА с севера
23:51
Канада, США и Германия продолжили громить соперников на чемпионате мира по хоккею
23:06
Более 80% французов хотели бы референдум по вопросам, которые их больше всего беспокоят
22:58
Сборная Украины по гандболу проиграла Фарерам, но чудом вышла на ЕВРО-2026
22:43
Генштаб: На фронте с начала суток 111 боев, почти половина – на Покровском направлении
22:24
Премьер Польши обвинил российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве год назад
22:09
В ОККО рассказали, на что потратят 1,26 миллиардов гривен дивидендов
Все новости...
Реклама:
Реклама: