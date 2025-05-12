ХАМАС заявил об освобождении заложника, Трамп отреагировал

Палестинская группировка ХАМАС заявила о намерении освободить заложника-солдата Эдана Александера, имеющего израильское и американское гражданство, президент США Дональд Трамп приветствовал такое решение.

Источник: The Times of Israel, Трамп в своей соцсети Truth Social

Детали: В своем заявлении ХАМАС сообщает, что решение об увольнении Александера было принято после недавних переговоров с официальными лицами США и "активизированных усилий по достижению прекращения огня, открытия пограничных переходов и допуска гуманитарной помощи в сектор Газа".

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ХАМАС не сообщает, когда именно будет уволен Александер.

Террористическая группировка также заявляет, что готова начать усиленные переговоры, направленные на достижение окончательного соглашения о прекращении войны, установление взаимно "согласованного обмена пленными и обеспечения управления Газом независимым профессиональным органом".

The Times of Israel отмечает, что ХАМАС использует термин "обмен пленными" для обозначения освобождения заложников в обмен на палестинских заключенных службы безопасности.

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Источник издания, причастный к посредническим усилиям, направленным на освобождение американо-израильского заложника Эдана Александера, сообщил, что ХАМАС согласился освободить его как жест доброй воли к администрации Трампа в надежде, что Вашингтон убедит Израиль прекратить войну в Газе.

Источник утверждает, что ХАМАС получил заверения от США через посредников, что освобождение Александера "будет иметь большое значение" для президента США Дональда Трампа, который хочет освобождения остальных заложников и прекращения войны в Газе.

Обновлено: Позже Трамп приветствовал освобождение Александера, находившегося в заложниках с октября 2023 года.

Он добавил, что увольнение стало возможным "усилием посредников — Катара и Египта".

Напомним: В марте ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту в городе Газа, что стало первым освобождением заложников после того, как прекращение огня вступило в силу.