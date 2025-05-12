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Трамп анонсировал указ, который снизит цены на лекарства в США на 30–80%

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 мая 2025, 02:50
Трамп анонсировал указ, который снизит цены на лекарства в США на 30–80%
Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет "один из важнейших в истории страны" указ, который существенно снизит цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты в Штатах и ​​повысит в мире.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Детали: Трамп заявил, что его удивляло, что американцы платили в пять-десять раз больше, чем в других странах, за те же препараты, произведенные теми же компаниями.

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Прямая речь Трампа: "Мы собираемся делать правильную вещь, то, за что демократы боролись многие годы".

Поэтому я рад объявить, что завтра утром в Белом доме в 9:00 я подпишу один из важнейших указов в истории нашей страны.

Цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты будут снижены почти мгновенно на 30-80%.

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Детали: Вместе с тем, отметил Трамп, для остальных стран они вырастут – по его словам, якобы для выравнивания глобального фармацевтического рынка.

Он добавил, что подписание указа позволит снизить расходы на здравоохранение американских граждан до беспрецедентных уровней и сэкономить для бюджета "триллионы долларов".

ТрампСШАлекарства
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