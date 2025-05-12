В'єтнам і Росія домовилися підписати угоду про будівництво АЕС

То Лам і Володимир Путін, фото: kremlin.ru

В'єтнам і Росія домовилися оперативно провести переговори та підписати угоду щодо будівництво атомних електростанцій у В'єтнамі.

Джерело: Reuters із посиланням на спільну заяву країн після візиту лідера В’єтнаму То Лама до Москви

Дослівно із заяви: "Будівництво станцій з використанням передових технологій буде здійснюватися з суворим дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки та з урахуванням соціально-економічного розвитку".

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Деталі: В'єтнам відновив плани щодо будівництва атомних електростанцій, які були призупинені майже десять років тому, в рамках зусиль щодо нарощування потужностей з виробництва електроенергії для стрімко зростаючої економіки.

Уряд країни раніше заявляв, що очікує введення в експлуатацію перших атомних електростанцій сумарною потужністю до 6,4 ГВт між 2030 і 2035 роками.

На початку цього року уряд заявив, що проведе переговори щодо проєктів у галузі ядерної енергетики з іноземними партнерами, серед яких Росія, Японія, Південна Корея, Франція та Сполучені Штати.

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У заяві також зазначають, що В'єтнам і Росія домовилися активізувати співпрацю в нафтогазовій промисловості, включно з постачанням російської нафти та зрідженого природного газу В'єтнаму.

Крім того, країни сприятимуть нарощуванню присутності енергетичних компаній на територіях одна одної.