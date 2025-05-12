Вьетнам и Россия договорились подписать соглашение о строительстве АЭС
Вьетнам и Россия договорились оперативно провести переговоры и подписать соглашение о строительстве атомных электростанций во Вьетнаме.
Источник: Reuters со ссылкой на совместное заявление стран после визита лидера Вьетнама То Лама в Москву
Дословно из заявления: "Строительство станций с использованием передовых технологий будет осуществляться со строгим соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности и с учетом социально-экономического развития".
Детали: Вьетнам возобновил планы строительства атомных электростанций, которые были приостановлены почти десять лет назад, в рамках усилий по наращиванию мощностей по производству электроэнергии для стремительно растущей экономики.
Правительство страны ранее заявляло, что ожидает ввода в эксплуатацию первых атомных электростанций суммарной мощностью до 6,4 ГВт между 2030 и 2035 годами.
В начале этого года правительство заявило, что проведет переговоры по проектам в области ядерной энергетики с иностранными партнерами, в том числе Россия, Япония, Южная Корея, Франция и Соединенные Штаты.
В заявлении также отмечают, что Вьетнам и Россия договорились активизировать сотрудничество в нефтегазовой промышленности, включая поставки российской нефти и сжиженного природного газа Вьетнаму.
Кроме того, страны будут способствовать наращиванию присутствия энергетических компаний на территориях друг друга.