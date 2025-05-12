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Вьетнам и Россия договорились подписать соглашение о строительстве АЭС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 мая 2025, 06:40
Вьетнам и Россия договорились подписать соглашение о строительстве АЭС
То Лам и Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Вьетнам и Россия договорились оперативно провести переговоры и подписать соглашение о строительстве атомных электростанций во Вьетнаме.

Источник: Reuters со ссылкой на совместное заявление стран после визита лидера Вьетнама То Лама в Москву

Дословно из заявления: "Строительство станций с использованием передовых технологий будет осуществляться со строгим соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности и с учетом социально-экономического развития".

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Детали: Вьетнам возобновил планы строительства атомных электростанций, которые были приостановлены почти десять лет назад, в рамках усилий по наращиванию мощностей по производству электроэнергии для стремительно растущей экономики.

Правительство страны ранее заявляло, что ожидает ввода в эксплуатацию первых атомных электростанций суммарной мощностью до 6,4 ГВт между 2030 и 2035 годами.

В начале этого года правительство заявило, что проведет переговоры по проектам в области ядерной энергетики с иностранными партнерами, в том числе Россия, Япония, Южная Корея, Франция и Соединенные Штаты.

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В заявлении также отмечают, что Вьетнам и Россия договорились активизировать сотрудничество в нефтегазовой промышленности, включая поставки российской нефти и сжиженного природного газа Вьетнаму.

Кроме того, страны будут способствовать наращиванию присутствия энергетических компаний на территориях друг друга.

АЭС
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