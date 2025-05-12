Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На фронті 155 боїв: 70 атак росіян захлинулось на Покровському напрямку

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 травня 2025, 08:22
На фронті 155 боїв: 70 атак росіян захлинулось на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби росіяни атакували 9 напрямків фронту і Курський плацдарм, найгарячіша ситуація зберігається на Покровському напрямку, де захлинулось 70 атак росіян. Загалом відбулося 155 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

Реклама:

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Білогорівки й Верхньокам’янського.

РЕКЛАМА:

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районах Новомаркового, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових й наступальних дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

На Оріхівському напрямку минулої доби українські підрозділи відбили шість ворожих штурмів поблизу Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну спробу атаки позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Крім цього, ворог завдав чотири авіаційних удари із застосуванням десяти керованих авіаційних бомб, а також здійснив 284 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку загарбник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вночі РФ атакувала 108-ма безпілотниками: ППО збила 55 ворожих БпЛА
Британія скликає глав МЗС ЄС щодо підтримки України і безпеки Європи
Прем'єр Польщі звинуватив російські спецслужби в підпалі ТЦ у Варшаві рік тому
США оголосили про торговельну угоду з Китаєм
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ОЧІКУЄМО ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ І ОСОБИСТО ЧЕКАТИМУ НА ПУТІНА В ТУРЕЧЧИНІ
Після затримання в.о. комбата командир 155-ї бригади закликав повідомляти про корупцію
Усі новини...
Збройні сили
Після затримання в.о. комбата командир 155-ї бригади закликав повідомляти про корупцію
ЗСУ в Тьоткіно, "перемирʼя" та індо-пакистанський конфлікт – головне про війну за тиждень
"Путінське перемир’я": на фронті за добу відбулося майже 200 бойових зіткнень
Останні новини
10:02
Ціни на нафту відреагували на торгові переговори США та Китаю
09:43
Через російський обстріл Білозерки на Херсонщині постраждала 10-річна дитина
09:29
В Україні зріс попит на легковики з Китаю: популярні моделі квітня
09:19
Мексика подає до суду на Google через перейменування Мексиканської затоки
09:17
Росіяни вдарили по Білгород-Дністровському – пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури
09:11
фото У Німеччині тисячі людей вимагали заборонити ультраправу "АдН"
08:52
Вночі РФ атакувала 108-ма безпілотниками: ППО збила 55 ворожих БпЛА
08:37
Рубіо провів розмови з британським колегою і Мерцом, зокрема про Україну
08:31
текстГонка за економічну безпеку: хто претендує очолити БЕБ
08:22
На фронті 155 боїв: 70 атак росіян захлинулось на Покровському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: