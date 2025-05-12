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Звичайна серветка: Єлисейський палац спростував російський фейк про наркотики у Макрона

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваПонеділок, 12 травня 2025, 10:07
Звичайна серветка: Єлисейський палац спростував російський фейк про наркотики у Макрона
Фото Єлисейського палацу з мережі Х

В Офісі президента Франції відреагували на фейк, який поширювали російські пропагандисти про нібито вживання європейськими лідерами наркотиків у потягу "Укрзалізниці" дорогою до Києва, наголосивши, що "пакетик з кокаїном", який привидівся росіянам, насправді був серветкою, якою користувався Емманюель Макрон.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Єлисейського палацу в Х, російські пропагандистські видання та агентства в Telegram

Деталі: Після публікації відео з поїздки лідерів до Києва, російська пропаганда почала поширювати фейк про нібито "пакетик із білим порошком" на столі, за яким сидів Макрон разом з Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером.

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Росіяни так намагалися розігнати фейк про "наркоманів", що не просто поширювали дошкульні коментарі російських користувачів соцмереж, а навіть взяли коментарі у якогось нарколога. 

 
Скриншот з Telegram-каналу російського пропагандистського інформагентства "РИА Новости"

А пропагандистка Маргарита Симоньян навіть змогла "побачити" на столі не тільки "пакетик", і й нібито "ложечку для кокаїну".  

 
СКРІНШОТ ІЗ TELEGRAM-КАНАЛУ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИСТКИ МАРГАРИТИ СИМОНЬЯН

Насправді на цьому відео французький президент намагається навести лад на столі і просто ховає до кишені використану зім’яту серветку.

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Щоб спростувати російські фейки, Єлисейський палац оприлюднив два фото з вагона поїзда, яким європейські лідери їхали до столиці України, з підписами-поясненнями.

На першому фото зображено серветку на столі та вказано пояснення: "Це серветка, щоб витиратися".  На другому – представники лідерів європейських країн, з підписом: "Це – європейська єдність, щоб просувати мир".

"Коли європейська єдність заважає, дезінформація доходить до того, що звичайну серветку видають за наркотики. Ця неправдива інформація поширюється ворогами Франції як ззовні, так і зсередини. Будьте пильні до маніпуляцій", – зазначив Єлисейський палац.

Передісторія:

РосіяпропагандаФранція
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