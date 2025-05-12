Звичайна серветка: Єлисейський палац спростував російський фейк про наркотики у Макрона
В Офісі президента Франції відреагували на фейк, який поширювали російські пропагандисти про нібито вживання європейськими лідерами наркотиків у потягу "Укрзалізниці" дорогою до Києва, наголосивши, що "пакетик з кокаїном", який привидівся росіянам, насправді був серветкою, якою користувався Емманюель Макрон.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Єлисейського палацу в Х, російські пропагандистські видання та агентства в Telegram
Деталі: Після публікації відео з поїздки лідерів до Києва, російська пропаганда почала поширювати фейк про нібито "пакетик із білим порошком" на столі, за яким сидів Макрон разом з Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером.
Росіяни так намагалися розігнати фейк про "наркоманів", що не просто поширювали дошкульні коментарі російських користувачів соцмереж, а навіть взяли коментарі у якогось нарколога.
А пропагандистка Маргарита Симоньян навіть змогла "побачити" на столі не тільки "пакетик", і й нібито "ложечку для кокаїну".
Насправді на цьому відео французький президент намагається навести лад на столі і просто ховає до кишені використану зім’яту серветку.
Щоб спростувати російські фейки, Єлисейський палац оприлюднив два фото з вагона поїзда, яким європейські лідери їхали до столиці України, з підписами-поясненнями.
На першому фото зображено серветку на столі та вказано пояснення: "Це серветка, щоб витиратися". На другому – представники лідерів європейських країн, з підписом: "Це – європейська єдність, щоб просувати мир".
Quand l’unité européenne dérange, la désinformation va jusqu’à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.— Élysée (@Elysee) May 11, 2025
Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l’extérieur comme à l’intérieur. Vigilance face aux manipulations. pic.twitter.com/r62piC4jro
"Коли європейська єдність заважає, дезінформація доходить до того, що звичайну серветку видають за наркотики. Ця неправдива інформація поширюється ворогами Франції як ззовні, так і зсередини. Будьте пильні до маніпуляцій", – зазначив Єлисейський палац.
Передісторія:
- Емманюель Макрон напередодні показав нарізку кадрів "із-за лаштунків" спільного візиту європейських лідерів до Києва, серед іншого – як він раннім ранком телефонував Дональду Трампу.
- Раніше Politico від своїх джерел дізналися, що саме Макрон телефонував Трампу попри ранній ранок у Вашингтоні, щоб ініціювати спільну розмову.