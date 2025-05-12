Звичайна серветка: Єлисейський палац спростував російський фейк про наркотики у Макрона

В Офісі президента Франції відреагували на фейк, який поширювали російські пропагандисти про нібито вживання європейськими лідерами наркотиків у потягу "Укрзалізниці" дорогою до Києва, наголосивши, що "пакетик з кокаїном", який привидівся росіянам, насправді був серветкою, якою користувався Емманюель Макрон.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Єлисейського палацу в Х, російські пропагандистські видання та агентства в Telegram

Деталі: Після публікації відео з поїздки лідерів до Києва, російська пропаганда почала поширювати фейк про нібито "пакетик із білим порошком" на столі, за яким сидів Макрон разом з Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером.

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Росіяни так намагалися розігнати фейк про "наркоманів", що не просто поширювали дошкульні коментарі російських користувачів соцмереж, а навіть взяли коментарі у якогось нарколога.

Скриншот з Telegram-каналу російського пропагандистського інформагентства "РИА Новости"

А пропагандистка Маргарита Симоньян навіть змогла "побачити" на столі не тільки "пакетик", і й нібито "ложечку для кокаїну".

СКРІНШОТ ІЗ TELEGRAM-КАНАЛУ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИСТКИ МАРГАРИТИ СИМОНЬЯН

Насправді на цьому відео французький президент намагається навести лад на столі і просто ховає до кишені використану зім’яту серветку.

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Щоб спростувати російські фейки, Єлисейський палац оприлюднив два фото з вагона поїзда, яким європейські лідери їхали до столиці України, з підписами-поясненнями.

На першому фото зображено серветку на столі та вказано пояснення: "Це серветка, щоб витиратися". На другому – представники лідерів європейських країн, з підписом: "Це – європейська єдність, щоб просувати мир".

Quand l’unité européenne dérange, la désinformation va jusqu’à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.



Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l’extérieur comme à l’intérieur. Vigilance face aux manipulations. pic.twitter.com/r62piC4jro — Élysée (@Elysee) May 11, 2025

"Коли європейська єдність заважає, дезінформація доходить до того, що звичайну серветку видають за наркотики. Ця неправдива інформація поширюється ворогами Франції як ззовні, так і зсередини. Будьте пильні до маніпуляцій", – зазначив Єлисейський палац.

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