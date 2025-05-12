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Обычная салфетка: Елисейский дворец опроверг российский фейк о наркотиках у Макрона

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПонедельник, 12 мая 2025, 10:07
Обычная салфетка: Елисейский дворец опроверг российский фейк о наркотиках у Макрона
Фото Елисейского дворца из сети Х

В Офисе президента Франции отреагировали на фейк, который распространяли российские пропагандисты о якобы употреблении европейскими лидерами наркотиков в поезде "Укрзализныци" по дороге в Киев, подчеркнув, что "пакетик с кокаином", который привиделся россиянам, на самом деле был салфеткой, которой пользовался Эмманюэль Макрон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Елисейского дворца в Х, российские пропагандистские издания и агентства в Telegram

Детали: После публикации видео с поездки лидеров в Киев, российская пропаганда начала распространять фейк о якобы "пакетике с белым порошком" на столе, за которым сидел Макрон вместе с Фридрихом Мерцом и Киром Стармером.

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Россияне так пытались разогнать фейк о "наркоманах", что не просто распространяли язвительные комментарии российских пользователей соцсетей, а даже взяли комментарии у какого-то нарколога.

 
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А пропагандистка Маргарита Симоньян даже смогла "увидеть" на столе не только "пакетик", но и якобы "ложечку для кокаина".  

 
СКРИНШОТ С TELEGRAM-КАНАЛА РОССИЙСКОй ПРОПАГАНДИСТСки Маргариты Симоньян 

На самом деле на этом видео французский президент пытается навести порядок на столе и просто прячет в карман использованную скомканную салфетку.

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Чтобы опровергнуть российские фейки, Елисейский дворец обнародовал два фото из вагона поезда, которым европейские лидеры ехали в столицу Украины, с подписями-объяснениями.

На первом фото изображена салфетка на столе и указано объяснение: "Это салфетка, чтобы вытираться".  На втором – представители лидеров европейских стран, с подписью: "Это – европейское единство, чтобы продвигать мир".

"Когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что обычную салфетку выдают за наркотики. Эта ложная информация распространяется врагами Франции как извне, так и изнутри. Будьте бдительны к манипуляциям", – отметил Елисейский дворец.

Предыстория:

РосcияпропагандаФранция
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