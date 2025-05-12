Обычная салфетка: Елисейский дворец опроверг российский фейк о наркотиках у Макрона
В Офисе президента Франции отреагировали на фейк, который распространяли российские пропагандисты о якобы употреблении европейскими лидерами наркотиков в поезде "Укрзализныци" по дороге в Киев, подчеркнув, что "пакетик с кокаином", который привиделся россиянам, на самом деле был салфеткой, которой пользовался Эмманюэль Макрон.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Елисейского дворца в Х, российские пропагандистские издания и агентства в Telegram
Детали: После публикации видео с поездки лидеров в Киев, российская пропаганда начала распространять фейк о якобы "пакетике с белым порошком" на столе, за которым сидел Макрон вместе с Фридрихом Мерцом и Киром Стармером.
Россияне так пытались разогнать фейк о "наркоманах", что не просто распространяли язвительные комментарии российских пользователей соцсетей, а даже взяли комментарии у какого-то нарколога.
А пропагандистка Маргарита Симоньян даже смогла "увидеть" на столе не только "пакетик", но и якобы "ложечку для кокаина".
На самом деле на этом видео французский президент пытается навести порядок на столе и просто прячет в карман использованную скомканную салфетку.
Чтобы опровергнуть российские фейки, Елисейский дворец обнародовал два фото из вагона поезда, которым европейские лидеры ехали в столицу Украины, с подписями-объяснениями.
На первом фото изображена салфетка на столе и указано объяснение: "Это салфетка, чтобы вытираться". На втором – представители лидеров европейских стран, с подписью: "Это – европейское единство, чтобы продвигать мир".
Quand l’unité européenne dérange, la désinformation va jusqu’à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.— Élysée (@Elysee) May 11, 2025
Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l’extérieur comme à l’intérieur. Vigilance face aux manipulations. pic.twitter.com/r62piC4jro
"Когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что обычную салфетку выдают за наркотики. Эта ложная информация распространяется врагами Франции как извне, так и изнутри. Будьте бдительны к манипуляциям", – отметил Елисейский дворец.
Предыстория:
- Эмманюэль Макрон накануне показал нарезку кадров "из-за кулис" совместного визита европейских лидеров в Киев, среди прочего – как он ранним утром звонил Дональду Трампу.
- Ранее Politico от своих источников узнали, что именно Макрон звонил Трампу, несмотря на раннее утро в Вашингтоне, чтобы инициировать совместный разговор.