Обычная салфетка: Елисейский дворец опроверг российский фейк о наркотиках у Макрона

В Офисе президента Франции отреагировали на фейк, который распространяли российские пропагандисты о якобы употреблении европейскими лидерами наркотиков в поезде "Укрзализныци" по дороге в Киев, подчеркнув, что "пакетик с кокаином", который привиделся россиянам, на самом деле был салфеткой, которой пользовался Эмманюэль Макрон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Елисейского дворца в Х, российские пропагандистские издания и агентства в Telegram

Детали: После публикации видео с поездки лидеров в Киев, российская пропаганда начала распространять фейк о якобы "пакетике с белым порошком" на столе, за которым сидел Макрон вместе с Фридрихом Мерцом и Киром Стармером.

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Россияне так пытались разогнать фейк о "наркоманах", что не просто распространяли язвительные комментарии российских пользователей соцсетей, а даже взяли комментарии у какого-то нарколога.

СКРИНШОТ С TELEGRAM-КАНАЛА РОССИЙСКОГО ПРОПАГАНДИСТСКОГО ИНФОРМАГЕНТСТВА "РИА НОВОСТИ"

А пропагандистка Маргарита Симоньян даже смогла "увидеть" на столе не только "пакетик", но и якобы "ложечку для кокаина".

СКРИНШОТ С TELEGRAM-КАНАЛА РОССИЙСКОй ПРОПАГАНДИСТСки Маргариты Симоньян

На самом деле на этом видео французский президент пытается навести порядок на столе и просто прячет в карман использованную скомканную салфетку.

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Чтобы опровергнуть российские фейки, Елисейский дворец обнародовал два фото из вагона поезда, которым европейские лидеры ехали в столицу Украины, с подписями-объяснениями.

На первом фото изображена салфетка на столе и указано объяснение: "Это салфетка, чтобы вытираться". На втором – представители лидеров европейских стран, с подписью: "Это – европейское единство, чтобы продвигать мир".

Quand l’unité européenne dérange, la désinformation va jusqu’à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.



Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l’extérieur comme à l’intérieur. Vigilance face aux manipulations. pic.twitter.com/r62piC4jro — Élysée (@Elysee) May 11, 2025

"Когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что обычную салфетку выдают за наркотики. Эта ложная информация распространяется врагами Франции как извне, так и изнутри. Будьте бдительны к манипуляциям", – отметил Елисейский дворец.

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