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Знищила окупантів з гранатомета – Генштаб розповів, як медсестра врятувала підрозділ від оточення

Ірина БалачукПонеділок, 12 травня 2025, 11:01
Знищила окупантів з гранатомета – Генштаб розповів, як медсестра врятувала підрозділ від оточення
Медсестра Світлана. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ розповів про медсестру Світлану, яка пострілом з гранатомета знищила групу російських окупантів і в такий спосіб врятувала свій підрозділ від оточення.

Джерело: Генштаб в Facebook

Деталі: Світлана перебувала на ротному опорному пункті, який був розташований серед руїн Старомайорського, коли почалася потужна атака російських окупантів з бронетехнікою і десантом.

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Зазначається, що в цей момент підрозділ залишився без командира, тому жінка прийняла командування на себе. Вона по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції, і корегувала дії всіх бійців на позиціях.

"Спочатку Світлана відстрілювалась разом з побратимами. Коли стало зрозуміло, що позиції підрозділу оточені, бо група окупантів зайшла у один з будинків з тилу і взяла під вогневий контроль шляхи відходу і доставки боєприпасів, Світлана взяла в руки одноразовий гранатомет", – йдеться в повідомленні.

Пряма мова Світлани: "Я попросила хлопців триматися і ні в якому разі не покидати свої позиції, бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла на зустріч російськім штурмовикам. Вони підібралися занадто близько – були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась".

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У Генштабі додали, це зірвало атаку ворога і оточення позиції українських бійців, а за кілька діб вдалося провести ротацію і вивести бійців з позицій.

"Хлопці казали: ну, ти відірвана. А що було робити у той момент? Чекати, коли ворог нас всіх переб’є?", – розповіла медсетра.

Днями командир 128 бригади ТрО "Дике Поле" вручив Світлані нагороду – Хрест Сухопутних військ.

Для довідки: Від початку повномасштабного вторгнення Світлана пішла доброволицею, бо мала великий медичний досвід. Зокрема, працювала медсестрою у реанімації лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

У Генштабі зазначили, що як і всі воїни 230 ОБ Сил ТрО 128 ОБр ТрО "Дике Поле" СВ ЗСУ, Світлана багато разів стріляла на полігоні з усіх видів зброї, у тому числі з різноманітних гранатометів.  

Син Світлани, теж доброволець, загинув у бою під Бахмутом.

Наразі жінка перебуває зі своїм батальйоном, який тримає оборону Запорізькому напрямку.

Генштабвійна
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