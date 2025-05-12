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Уничтожила оккупантов из гранатомета – Генштаб рассказал, как медсестра спасла подразделение от окружения

Ирина БалачукПонедельник, 12 мая 2025, 11:01
Уничтожила оккупантов из гранатомета – Генштаб рассказал, как медсестра спасла подразделение от окружения
Медсестра Светлана. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ рассказал о медсестре Светлане, которая выстрелом из гранатомета уничтожила группу российских оккупантов и тем самым спасла свое подразделение от окружения.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Светлана находилась на ротном опорном пункте, который был расположен среди руин Старомайорского, когда началась мощная атака российских оккупантов с бронетехникой и десантом.

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Отмечается, что в этот момент подразделение осталось без командира, поэтому женщина приняла командование на себя. Она по рации получала инструкции от комбата, который видел поле боя по видеотрансляции, и корректировала действия всех бойцов на позициях.

"Сначала Светлана отстреливалась вместе с побратимами. Когда стало понятно, что позиции подразделения окружены, потому что группа оккупантов зашла в один из домов с тыла и взяла под огневой контроль пути отхода и доставки боеприпасов, Светлана взяла в руки одноразовый гранатомет", – говорится в сообщении.

Прямая речь Светланы: "Я попросила ребят держаться и ни в коем случае не покидать свои позиции, потому что тогда точно не устоим. А потом взяла одноразовый гранатомет и пошла на встречу российским штурмовикам. Они подобрались слишком близко – были всего через два дома. Я обошла их, встала и сделала выстрел в окно дома. Вся группа оккупантов там и осталась".

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В Генштабе добавили, это сорвало атаку врага и окружение позиции украинских бойцов, а через несколько суток удалось провести ротацию и вывести бойцов с позиций.

"Ребята говорили: ну, ты оторваная. А что было делать в тот момент? Ждать, когда враг нас всех перебьет?", – рассказала медсетра.

На днях командир 128 бригады ТрО "Дикое Поле" вручил Светлане награду – Крест Сухопутных войск.

Для справки: С начала полномасштабного вторжения Светлана пошла добровольцем, потому что имела большой медицинский опыт. В частности, работала медсестрой в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре.

В Генштабе отметили, что, как и все воины 230 ОБ Сил ТрО 128 ОБр ТрО "Дикое Поле" СВ ВСУ, Светлана много раз стреляла на полигоне из всех видов оружия, в том числе из различных гранатометов. 

Сын Светланы, тоже доброволец, погиб в бою под Бахмутом.

Сейчас женщина находится со своим батальоном, который держит оборону на Запорожском направлении.

Генштабвойна
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