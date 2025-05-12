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На Рівненщині за наказом з РФ 18-річні молодики намагалися підірвати слідчу групу

Альона Мазуренко Понеділок, 12 травня 2025, 11:07
На Рівненщині за наказом з РФ 18-річні молодики намагалися підірвати слідчу групу
фото: СБУ

У Рівненській області завербовані російськими спецслужбами 18-річні молодики намагалися підірвати слідчо-оперативну групу.

Джерело: СБУ, Нацполіція

Дослівно: "Наряд поліції прибув за викликом про вбивство. Натомість там на них чекали дві радіокеровані саморобні вибухівки. На щастя, ніхто не постраждав. Двоє 18-річних зловмисників перебувають під вартою".

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Деталі: Так, до поліції надійшло повідомлення, що у закинутій недобудові виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, а поруч – сокира.

На місце події вирушила слідчо-оперативна група та керівництво поліції Рівненського РУП. Поліцейські почали оглядати приміщення та, піднявшись на другий поверх, почули клацання, характерне для спрацювання запалу до гранат. Правоохоронці швидко зреагували та встигли відбігти, а через декілька секунд стався вибух. Ніхто не постраждав.

 

Обстежуючи територію, працівники вибухотехнічної служби виявили іще одну вибухівку, яка не здетонувала.

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Правоохоронці оперативно затримали виконавців теракту. Ними виявились двоє 18-річних жителів Рівного: "Виконуючи замовлення російської воєнної розвідки, вони за детальною інструкцією виготовили два саморобних вибухових пристрої (СВП), які спорядили бойовими гранатами, саморізами й телефонами для дистанційного підриву".

Усі складові для вибухівки зловмисники забрали з конкретного місця, яке вказав російський куратор. За його ж вказівкою вони замаскували пастки, встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для замовників теракту.

Із залученням спецпризначенців правоохоронці затримали обох фігурантів за місцями їх проживання.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2. ст. 258 ККУ (терористичний акт). Зловмисникам обрали запобіжний у виді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує 10 років позбавлення волі.

Встановлюються інші особи, причетні до злочину.

 
 

СБУРівненська областьтероризмРосія
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