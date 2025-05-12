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На Ровенщине по приказу из РФ 18-летние парни пытались взорвать следственную группу

Алена МазуренкоПонедельник, 12 мая 2025, 11:07
На Ровенщине по приказу из РФ 18-летние парни пытались взорвать следственную группу
фото: СБУ

На Ровенщине завербованные российскими спецслужбами 18-летние молодые люди пытались взорвать следственно-оперативную группу.

Источник: СБУ, Нацполиция

Дословно: "Наряд полиции прибыл по вызову об убийстве. Зато там их ждали две радиоуправляемые самодельные взрывчатки. К счастью, никто не пострадал. Двое 18-летних злоумышленников находятся под стражей".

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Детали: Так, в полицию поступило сообщение, что в заброшенном недострое обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, а рядом - топор.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа и руководство полиции Ровенского РУП. Полицейские начали осматривать помещение и, поднявшись на второй этаж, услышали щелчок, характерный для срабатывания запала к гранатам. Правоохранители быстро среагировали и успели отбежать, а через несколько секунд произошел взрыв. Никто не пострадал.

Обследуя территорию, работники взрывотехнической службы обнаружили еще одну взрывчатку, которая не сдетонировала.

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Правоохранители оперативно задержали исполнителей теракта. Ими оказались двое 18-летних жителей Ривне: "Выполняя заказ российской военной разведки, они по подробной инструкции изготовили два самодельных взрывных устройства (СВУ), которые снарядили боевыми гранатами, саморезами и телефонами для дистанционного подрыва".

Все составляющие для взрывчатки злоумышленники забрали из конкретного места, которое указал российский куратор. По его же указанию они замаскировали ловушки, установили там датчики движения и видеокамеры с удаленным доступом для заказчиков теракта.

С привлечением спецназа правоохранители задержали обоих фигурантов по местам их проживания.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2. ст. 258 УКУ (террористический акт). Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное им грозит 10 лет лишения свободы.

Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

 
 

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