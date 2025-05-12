Курдська РПК оголосила про саморозпуск після чотирьох десятиліть протистояння в Туреччині

Робітнича партія Курдистану РПК оголосила про припинення діяльності і роззброєння у рамках ініціативи примирення з Туреччиною після чотирьох десятиліть протистояння.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: 12 травня про рішення РПК саморозпуститися і роззброїтися оголосило новинна агенція Firat, яку називають близькою до групи. Це сталося за кілька днів після з’їзду організації на півночі Іраку.

Реклама:

У лютому 2025 року лідер РПК Абдулла Оджалан, який перебуває в ув’язненні у турецькій в’язниці з 1999 року, закликав соратників зібратися на з’їзд і ухвалити рішення про саморозпуск.

З 1 травня група оголосила одностороннє припинення вогню, але з умовами, зокрема про створення певних юридичних рамок для подальших переговорів.

На з’їзді партії постановили, що боротьба організації "довела курдську справу до точки розв’язання через демократичну політику, таким чином завершивши її історичну місію".

РЕКЛАМА:

Передісторія: