Курдская РПК объявила о самороспуске после четырех десятилетий противостояния в Турции

Рабочая партия Курдистана РПК объявила о прекращении деятельности и разоружении в рамках инициативы примирения с Турцией после четырех десятилетий противостояния.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: 12 мая о решении РПК самораспуститься и разоружиться объявило новостное агентство Firat, которое называют близким к группе. Это произошло через несколько дней после съезда организации на севере Ирака.

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В феврале 2025 года лидер РПК Абдулла Оджалан, который находится в заключении в турецкой тюрьме с 1999 года, призвал соратников собраться на съезд и принять решение о самороспуске.

С 1 мая группа объявила одностороннее прекращение огня, но с условиями, в частности о создании определенных юридических рамок для дальнейших переговоров.

На съезде партии постановили, что борьба организации "довела курдское дело до точки решения через демократическую политику, таким образом завершив ее историческую миссию".

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