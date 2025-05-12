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Курдская РПК объявила о самороспуске после четырех десятилетий противостояния в Турции

Мария Емец, Валентина РоманенкоПонедельник, 12 мая 2025, 11:51
Курдская РПК объявила о самороспуске после четырех десятилетий противостояния в Турции
РПК. иллюстративное фото из Википедии

Рабочая партия Курдистана РПК объявила о прекращении деятельности и разоружении в рамках инициативы примирения с Турцией после четырех десятилетий противостояния.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: 12 мая о решении РПК самораспуститься и разоружиться объявило новостное агентство Firat, которое называют близким к группе. Это произошло через несколько дней после съезда организации на севере Ирака.

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В феврале 2025 года лидер РПК Абдулла Оджалан, который находится в заключении в турецкой тюрьме с 1999 года, призвал соратников собраться на съезд и принять решение о самороспуске.

С 1 мая группа объявила одностороннее прекращение огня, но с условиями, в частности о создании определенных юридических рамок для дальнейших переговоров.

На съезде партии постановили, что борьба организации "довела курдское дело до точки решения через демократическую политику, таким образом завершив ее историческую миссию".

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Предыстория:

  • В феврале в Турции задержали 282 подозреваемых в рамках общенациональной операции против Рабочей партии Курдистана.
  • Турецкие власти приписывают связи с РПК заключенному популярному мэру Стамбула Экрему Имамоглу, который может составить конкуренцию президенту Реджепу Тайипу Эрдогану на следующих выборах, а также задержанному журналисту из Швеции.

Турция
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