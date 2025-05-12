Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні дощитиме, подекуди очікують нічні заморозки на ґрунті

Ірина БалачукПонеділок, 12 травня 2025, 12:34
В Україні дощитиме, подекуди очікують нічні заморозки на ґрунті
Фото ілюстративне з unsplash.com

13-14 травня в Україні вночі переважно без опадів, вдень невеликі дощі; 15 травня у західних областях помірні, у північних, вдень і в більшості центральних областей невеликі дощі, на решті території без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 13-15 травня уночі 2-8° тепла (13 травня у західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни до 18°.

Реклама:

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с, 15 травня в західних та північних областях місцями пориви 15-18 м/с.  

У Києві 13 травня невеликий дощ, уночі 5-7° тепла, вдень до +15°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

14 та 15 травня у столиці невеликий дощ, уночі 5-9° тепла, вдень до +17°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

РЕКЛАМА:

На високогір'ї Карпат найближчими днями невеликий дощ, вдень 15 травня помірний дощ та мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США про надра
Трамп: Зустріч Росії та України в четвер – дуже важлива
У Дніпрі підлітки знімали чоловіка, поки той тонув: він загинув
Спалах гепатиту А в Києві: скільки хворих зафіксували та чи знайшли джерело інфікування
ОновленоСуд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на нічний домашній арешт
Підпал ТЦ у Варшаві: у Польщі висунули звинувачення двом українцям
Усі новини...
погода
Тиждень почнеться з дощів та заморозків
Дощі і подекуди нічні заморозки на ґрунті – погода на вихідні
В Україні дощитиме, в Карпатах прогнозують мокрий сніг
Останні новини
19:32
Тайвань надасть 2 мільйонів доларів на розмінування України
19:22
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США про надра
19:21
Рада розглядає закон щодо студентів бюджету: робота за спеціальністю може стати для них обов'язковою
19:10
тенісСвітоліна впевнено вийшла у чвертьфінал престижного турніру в Римі
19:03
Китай збільшив імпорт російської та іранської нафти "про запас" – Reuters
19:03
У Хмельницькому підлітка вразило струмом на вагоні потяга: його стан вкрай важкий
18:59
Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі в Туреччині
18:49
Україна та ЄС підписали меморандум про співробітництво у "оборонці"
18:24
Новостворений криптомайнер синів Трампа виходить на біржу
18:20
Знайдені людські кістки на закинутій базі археологів: позиція Департаменту культури КМДА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: