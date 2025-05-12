В Україні дощитиме, подекуди очікують нічні заморозки на ґрунті

13-14 травня в Україні вночі переважно без опадів, вдень невеликі дощі; 15 травня у західних областях помірні, у північних, вдень і в більшості центральних областей невеликі дощі, на решті території без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 13-15 травня уночі 2-8° тепла (13 травня у західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни до 18°.

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Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с, 15 травня в західних та північних областях місцями пориви 15-18 м/с.

У Києві 13 травня невеликий дощ, уночі 5-7° тепла, вдень до +15°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

14 та 15 травня у столиці невеликий дощ, уночі 5-9° тепла, вдень до +17°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

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На високогір'ї Карпат найближчими днями невеликий дощ, вдень 15 травня помірний дощ та мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.