В Украине пройдут дожди, местами ожидаются ночные заморозки на почве

13-14 мая в Украине ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди; 15 мая в западных областях умеренные, в северных, днем и в большинстве центральных областей небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 13-15 мая ночью 2-8° тепла (13 мая в западных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 10-15° тепла, на юге и востоке страны до 18°.

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Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с, 15 мая в западных и северных областях местами порывы 15-18 м/с.

В Киеве 13 мая небольшой дождь, ночью 5-7° тепла, днем до +15°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

14 и 15 мая в столице небольшой дождь, ночью 5-9° тепла, днем до +17°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

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На высокогорье Карпат в ближайшие дни небольшой дождь, днем 15 мая умеренный дождь и мокрый снег; температура ночью около 0°, днем 5-10° тепла.