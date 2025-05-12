Підпал ТЦ у Варшаві: у Польщі висунули звинувачення двом українцям

Пожежа у ТЦ у Варшаві 12 травня 2024 року. Скриншот з відео Patryk Słowik у мережі Х

Польська прокуратура висунула двом громадянам України звинувачення у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на RMF FM

Деталі: Повідомляється, що ці українці співпрацювали з підпалювачами.

Реклама:

За даними прокуратури, один з них, Данило Б., отримав завдання з Росії зняти на камеру пожежу в залі та гасіння, а потім надіслати ці матеріали до РФ, де їх опублікували в соціальних мережах.

Другий підозрюваний – замовник зйомок Олександр В.

Обидва вони входили до організованої групи, яка планувала підпали великих об'єктів в країнах ЄС з метою залякування людей.

РЕКЛАМА:

Данило Б., який наразі перебуває під арештом у Литві, підозрюється в участі в діяльності іноземної розвідки проти Польщі та вчиненні акту саботажу терористичного характеру.

Подібні звинувачення висунули і проти Олександра В. Однак їх йому не змогли оголосити, оскільки чоловік перебуває в Росії.

Правоохоронці видали ордер його на арешт, а також подали клопотання про видачу європейського ордера.

Передісторія: