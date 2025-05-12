Підпал ТЦ у Варшаві: у Польщі висунули звинувачення двом українцям
Польська прокуратура висунула двом громадянам України звинувачення у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року.
Джерело: "Європейська правда" з посилання на RMF FM
Деталі: Повідомляється, що ці українці співпрацювали з підпалювачами.
За даними прокуратури, один з них, Данило Б., отримав завдання з Росії зняти на камеру пожежу в залі та гасіння, а потім надіслати ці матеріали до РФ, де їх опублікували в соціальних мережах.
Другий підозрюваний – замовник зйомок Олександр В.
Обидва вони входили до організованої групи, яка планувала підпали великих об'єктів в країнах ЄС з метою залякування людей.
Данило Б., який наразі перебуває під арештом у Литві, підозрюється в участі в діяльності іноземної розвідки проти Польщі та вчиненні акту саботажу терористичного характеру.
Подібні звинувачення висунули і проти Олександра В. Однак їх йому не змогли оголосити, оскільки чоловік перебуває в Росії.
Правоохоронці видали ордер його на арешт, а також подали клопотання про видачу європейського ордера.
Передісторія:
- Масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі у Варшаві 12 травня 2024 року. Дональд Туск спершу казав, що слідчі не бачать ознак диверсії, але вже під кінець місяця натякнув, що це не виключено. Інцидент був найбільшим із серії пожеж різного масштабу по всій території країни.
- Раніше польський прем’єр Дональд Туск прямо заявив, що за масштабною пожежею у торговому центрі Варшави в травні 2024 року стоять російські спецслужби.
- У зв'язку з цим глава МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про намір відкликати згоду на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові.