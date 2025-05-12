Поджог ТЦ в Варшаве: в Польше предъявили обвинения двум украинцам 

Пожар в ТЦ в Варшаве 12 мая 2024 года. Скриншот из видео Patryk Słowik в сети Х

Польская прокуратура предъявила двум гражданам Украины обвинения в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Сообщается, что эти украинцы сотрудничали с поджигателями.

Реклама:

По данным прокуратуры, один из них, Даниил Б., получил задание из России снять на камеру пожар в зале и тушение, а затем отправить эти материалы в РФ, где их опубликовали в социальных сетях.

Второй подозреваемый – заказчик съемок Александр В.

Оба они входили в организованную группу, которая планировала поджоги крупных объектов в странах ЕС с целью запугивания людей.

РЕКЛАМА:

Даниил Б., который сейчас находится под арестом в Литве, подозревается в участии в деятельности иностранной разведки против Польши и совершении акта саботажа террористического характера.

Подобные обвинения выдвинули и против Александра В. Однако их ему не смогли объявить, поскольку мужчина находится в России.

Правоохранители выдали ордер на его арест, а также подали ходатайство о выдаче европейского ордера.

Предыстория: