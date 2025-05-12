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Поджог ТЦ в Варшаве: в Польше предъявили обвинения двум украинцам 

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПонедельник, 12 мая 2025, 13:21
Поджог ТЦ в Варшаве: в Польше предъявили обвинения двум украинцам 
Пожар в ТЦ в Варшаве 12 мая 2024 года. Скриншот из видео Patryk Słowik в сети Х

Польская прокуратура предъявила двум гражданам Украины обвинения в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Сообщается, что эти украинцы сотрудничали с поджигателями.

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По данным прокуратуры, один из них, Даниил Б., получил задание из России снять на камеру пожар в зале и тушение, а затем отправить эти материалы в РФ, где их опубликовали в социальных сетях.

Второй подозреваемый – заказчик съемок Александр В.

Оба они входили в организованную группу, которая планировала поджоги крупных объектов в странах ЕС с целью запугивания людей.

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Даниил Б., который сейчас находится под арестом в Литве, подозревается в участии в деятельности иностранной разведки против Польши и совершении акта саботажа террористического характера.

Подобные обвинения выдвинули и против Александра В. Однако их ему не смогли объявить, поскольку мужчина находится в России.

Правоохранители выдали ордер на его арест, а также подали ходатайство о выдаче европейского ордера.

Предыстория:

  • Масштабный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве 12 мая 2024 года. Дональд Туск сначала говорил, что следователи не видят признаков диверсии, но уже к концу месяца намекнул, что это не исключено. Инцидент был крупнейшим из серии пожаров разного масштаба по всей территории страны.
  • Ранее польский премьер Дональд Туск прямо заявил, что за масштабным пожаром в торговом центре Варшавы в мае 2024 года стоят российские спецслужбы.
  • В связи с этим глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о намерении отозвать согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове.

Польшаукраинцыпожар
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