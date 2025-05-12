У Дніпрі підлітки знімали чоловіка, поки той тонув: він загинув

Поліція встановлює підлітків, які на мобільний телефон знімали чоловіка у водоймі кар'єру в місті Дніпро, поки той тонув.

Джерело: поліція Дніпропетровської області

Деталі: 10 травня його тіло без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції.

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Після цього, у соцмережах поліція виявила відео, де ймовірно підлітки знімали чоловіка на відео перед його загибеллю, втім жодної допомоги не надали.

За вказаним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 136 Кримінального кодексу України (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані).