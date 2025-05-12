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В Днепре подростки снимали мужчину, пока тот тонул: он погиб

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 мая 2025, 16:43
В Днепре подростки снимали мужчину, пока тот тонул: он погиб
фото полиции

 Полиция устанавливает подростков, которые на мобильный телефон снимали мужчину в водоеме карьера в городе Днепр, пока тот тонул.

Источник: полиция Днепропетровской области

Детали: 10 мая его тело без признаков жизни обнаружили местные жители и сообщили в полицию.

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После этого, в соцсетях полиция обнаружила видео, где вероятно подростки снимали мужчину на видео перед его гибелью, впрочем никакой помощи не оказали.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 136 Уголовного кодекса Украины (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии).

Днепрчрезвычайное происшествиеполиция
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