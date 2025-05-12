Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 133 зіткнення

Від початку доби 12 травня на фронті відбулося 133 бойових зіткнення, з них 50 – на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1140 дронів-камікадзе та здійснили 3987 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник від початку доби п’ять разів проводив наступальні дії в районах Вовчанська та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку агресор атакував в напрямках Піщаного, Глушківки та Новоосинового – українські захисники зупинили п’ять ворожих спроб просунутись вперед.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка та в напрямку Ольгівки.

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На Сіверському напрямку наші захисники відбивали шість штурмів окупаційних військ в районах Білогорівки та Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників поблизу Васюківки, Часового Яру та в напрямку Білої Гори. Сили оборони відбили одну атаку загарбників.

Шість разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку, в районах Диліївки, Петрівки та Торецька, два боєзіткнення ще не завершились.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка та в напрямках Попового Яру, Новомиколаївки, Муравки, Олексіївки, Зорі і Попового Яру. Наші захисники зупинили 50 штурмових дій противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Багатиря, Роздольного, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах Гуляйполя та Високого.

На Оріхівському напрямку ворог проводив шість наступальних дій в районі Малої Токмачки, Малих Щербаків та в напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося дев’ять атак противника.