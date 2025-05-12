Генштаб: На фронте с начала суток произошло 133 столкновения

С начала суток 12 мая на фронте произошло 133 боевых столкновения, из них 50 – на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские захватчики нанесли 45 авиационных ударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1140 дронов-камикадзе и осуществили 3987 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении противник с начала суток пять раз проводил наступательные действия в районах Волчанска и Красного Первого.

На Купянском направлении агрессор атаковал в направлениях Песчаного, Глушковки и Новоосинового – украинские защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая Долина, Надежда, Липовое, Новомихайловка, Ямполовка и в направлении Ольговки.

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На Северском направлении наши защитники отражали шесть штурмов оккупационных войск в районах Белогоровки и Григорьевки.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников вблизи Васюковки, Часового Яра и в направлении Белой Горы. Силы обороны отбили одну атаку захватчиков.

Шесть раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении, в районах Дилиевки, Петровки и Торецка, два боестолкновения еще не завершились.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Старая Николаевка, Малиновка, Елизаветовка и в направлениях Попового Яра, Новониколаевки, Муравки, Алексеевки, Зари и Попового Яра. Наши защитники остановили 50 штурмовых действий противника.

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Богатыря, Раздольного, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам Гуляйполя и Высокого.

На Ореховском направлении враг проводил шесть наступательных действий в районе Малой Токмачки, Малых Щербаков и в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении враг четыре раза атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло девять атак противника.