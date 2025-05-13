Трамп: Євросоюз "гірший за Китай"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз "гірший за Китай", говорячи про перспективи двосторонньої торгівлі.

Джерело: Politico, передає "Європейська правда"

Деталі: Американський лідер, відзначивши досягнуту між США та Китаєм торговельну угоду, сказав, що "Європейський Союз у багатьох відношеннях гірший за Китай".

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"Вони значно поступляться. Побачите. У нас всі козирі в руках. Вони ставляться до нас дуже несправедливо", – додав він.

Ці слова Трампа значно відрізняються від його слів про голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яку він назвав фантастичною, додавши, що сподівається на зустріч з нею незабаром.

Передісторія:

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