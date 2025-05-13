Трамп: Євросоюз "гірший за Китай"
Вівторок, 13 травня 2025, 01:04
Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз "гірший за Китай", говорячи про перспективи двосторонньої торгівлі.
Джерело: Politico, передає "Європейська правда"
Деталі: Американський лідер, відзначивши досягнуту між США та Китаєм торговельну угоду, сказав, що "Європейський Союз у багатьох відношеннях гірший за Китай".
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"Вони значно поступляться. Побачите. У нас всі козирі в руках. Вони ставляться до нас дуже несправедливо", – додав він.
Ці слова Трампа значно відрізняються від його слів про голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яку він назвав фантастичною, додавши, що сподівається на зустріч з нею незабаром.
Передісторія:
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- Незважаючи на кілька раундів переговорів з Вашингтоном щодо скасування мит Трампа на європейські товари, Євросоюз ще не досяг суттєвого прориву.
- У квітні Трамп пообіцяв, що США і Євросоюз обовʼязково укладуть торговельну угоду.
- Тим часом ЄС розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів у спробі переконати президента США скасувати чинні та заплановані тарифи проти Євросоюзу.