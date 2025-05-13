Трамп: Евросоюз "хуже Китая"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз "хуже Китая", говоря о перспективах двусторонней торговли.

Источник: Politico, сообщает "Европейская правда"

Детали: Американский лидер, отметив достигнутое между США и Китаем торговое соглашение, сказал, что "Европейский Союз во многих отношениях хуже Китая".

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"Они значительно уступят. Увидите. У нас все козыри в руках. Они относятся к нам очень несправедливо", – добавил он.

Эти слова Трампа значительно отличаются от его слов о главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которую он назвал фантастической, добавив, что надеется на встречу с ней вскоре.

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