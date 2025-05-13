Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп: Евросоюз "хуже Китая"

Олег Павлюк, Иван ДьяконовВторник, 13 мая 2025, 01:04
Трамп: Евросоюз хуже Китая
дональд Трамп. Фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз "хуже Китая", говоря о перспективах двусторонней торговли.

Источник: Politico, сообщает "Европейская правда"

Детали: Американский лидер, отметив достигнутое между США и Китаем торговое соглашение, сказал, что "Европейский Союз во многих отношениях хуже Китая".

Реклама:

"Они значительно уступят. Увидите. У нас все козыри в руках. Они относятся к нам очень несправедливо", – добавил он.

Эти слова Трампа значительно отличаются от его слов о главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которую он назвал фантастической, добавив, что надеется на встречу с ней вскоре.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Несмотря на несколько раундов переговоров с Вашингтоном по отмене пошлин Трампа на европейские товары, Евросоюз еще не достиг существенного прорыва.
  • В апреле Трамп пообещал, что США и Евросоюз обязательно заключат торговое соглашение.
  • Тем временем ЕС рассматривает возможность введения пошлин на экспорт американских самолетов и автомобилей в попытке убедить президента США отменить действующие и запланированные тарифы против Евросоюза.

ТрампЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 133 столкновения
"Слідство.Інфо": Комарницкий с женой в 2016-2018 годах продали в Киеве 110 квартир
Международная организация гражданской авиации признала Россию ответственной за сбитие MH17
Зеленский обсудил с Эрдоганом детали встречи с РФ в Турции
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах
Трамп: Встреча России и Украины в четверг – очень важна
Все новости...
Трамп
Зеленский: Мы все в Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть на встрече в Турции
Трамп: Встреча России и Украины в четверг – очень важна
В Катаре говорят, что с самолетом-подарком для Трампа "еще не все решено"
Последние новости
02:40
Кубилюс: Часть из 800 млрд евро на перевооружение ЕС пойдет на закупки для ВСУ
02:01
Зеленский вывел генерала Гаврилюка из состава Ставки главнокомандующего
01:37
Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином после "полной перезагрузки отношений"
01:28
"Шахтер" – "Динамо". Где и когда смотреть финал Кубка Украины по футболу
01:04
Трамп: Евросоюз "хуже Китая"
00:55
Оккупанты продвинулись в Торецке и на Покровском направлении – DeepState
00:13
Кто такой Йозеф Рот и почему его произведения важны: интервью
00:09
Венгрия замораживает часть бюджетных расходов из-за рекордного дефицита
23:59
Швейцария неожиданно разгромила США, Швеция обыграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею
23:46
Трое бельгийских военных получили ранения на учениях в Шотландии
Все новости...
Реклама:
Реклама: