Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Мексиці в прямому ефірі застрелили кандидатку в мери під час передвиборчого заходу

Іван Д'яконовВівторок, 13 травня 2025, 04:01
У Мексиці в прямому ефірі застрелили кандидатку в мери під час передвиборчого заходу
Єсенія Лара Гутьєррес. Фото: Facebook/Yesenia Lara Gutiérrez

У мексиканському штаті Веракрус під час передвиборчої кампанії застрелили кандидатку на посаду мера Текістепека Єсенію Лару Гутьєррес. Унаслідок нападу загинули ще троє осіб, ще троє – дістали поранення.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що напад стався ввечері 11 травня в місті Текістепек під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі на Facebook.

Реклама:

На відео зафіксовано, як кандидатка від правлячої партії "Морена" вітається з місцевими жителями та йде вулицею в супроводі прихильників. Натовп скандує гасла, коли зненацька лунає близько 20 пострілів.

За даними Генеральної прокуратури штату Веракрус, унаслідок нападу загинули четверо людей, зокрема й Гутьєррес. Ще троє осіб дістали поранення.

"Ми координуємо свої дії, зокрема з міністром безпеки, і надаємо всю необхідну підтримку в цей виборчий період разом із владою штату Веракрус", – заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум під час ранкової пресконференції 12 травня.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Напади на політиків, зокрема кандидатів на місцеві посади, стали поширеним явищем у Мексиці під час виборчого процесу. За даними правозахисної організації Data Cívica, протягом минулого року в країні було зафіксовано рекордні 661 напад на осіб або приміщення, пов’язані з політичною діяльністю. Багато з жертв обіймали або балотувалися на муніципальні посади.

У травні 2024 року в штаті Герреро під час передвиборчого мітингу було вбито кандидата в мери. Через кілька днів застрелили мера міста Котія в штаті Мічоакан, коли вона поверталася додому зі спортзалу. У жовтні вбили новообраного мера Чильпансінго менш ніж за тиждень після обрання".

Мексикавиборивбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Мексиці в прямому ефірі застрелили кандидатку в мери під час передвиборчого заходу
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 133 зіткнення
Слідство.Інфо: Комарницький з дружиною в 2016-2018 роках продали в Києві 110 квартир
Міжнародна організація цивільної авіації визнала Росію відповідальною за збиття MH17
Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі з РФ у Туреччині
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США про надра
Усі новини...
Мексика
Мексика подає до суду на Google через перейменування Мексиканської затоки
США створюють нову військову зону вздовж кордону з Мексикою
Bloomberg: США та Мексика досягли двох ключових угод у сільськогосподарському секторі
Останні новини
04:01
У Мексиці в прямому ефірі застрелили кандидатку в мери під час передвиборчого заходу
03:08
Військові показали, як працює український вогнемет РПВ-16 для ближнього бою
02:40
Кубілюс: Частина з 800 млрд євро на переозброєння ЄС піде на закупівлі для ЗСУ
02:01
Зеленський вивів генерала Гаврилюка зі складу Ставки головнокомандувача
01:37
Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном після "повного перезавантаження відносин"
01:28
"Шахтар" – "Динамо". Де та коли дивитись фінал Кубку України з футболу
01:04
Трамп: Євросоюз "гірший за Китай"
00:55
Окупанти просунулися в Торецьку та на Покровському напрямку – DeepState
00:13
Хто такий Йозеф Рот і чому його твори важливі: інтерв'ю
00:09
Угорщина заморожує частину бюджетних витрат через рекордний дефіцит
Усі новини...
Реклама:
Реклама: