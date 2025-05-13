У Мексиці в прямому ефірі застрелили кандидатку в мери під час передвиборчого заходу

У мексиканському штаті Веракрус під час передвиборчої кампанії застрелили кандидатку на посаду мера Текістепека Єсенію Лару Гутьєррес. Унаслідок нападу загинули ще троє осіб, ще троє – дістали поранення.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що напад стався ввечері 11 травня в місті Текістепек під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі на Facebook.

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На відео зафіксовано, як кандидатка від правлячої партії "Морена" вітається з місцевими жителями та йде вулицею в супроводі прихильників. Натовп скандує гасла, коли зненацька лунає близько 20 пострілів.

За даними Генеральної прокуратури штату Веракрус, унаслідок нападу загинули четверо людей, зокрема й Гутьєррес. Ще троє осіб дістали поранення.

"Ми координуємо свої дії, зокрема з міністром безпеки, і надаємо всю необхідну підтримку в цей виборчий період разом із владою штату Веракрус", – заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум під час ранкової пресконференції 12 травня.

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Дослівно: "Напади на політиків, зокрема кандидатів на місцеві посади, стали поширеним явищем у Мексиці під час виборчого процесу. За даними правозахисної організації Data Cívica, протягом минулого року в країні було зафіксовано рекордні 661 напад на осіб або приміщення, пов’язані з політичною діяльністю. Багато з жертв обіймали або балотувалися на муніципальні посади.

У травні 2024 року в штаті Герреро під час передвиборчого мітингу було вбито кандидата в мери. Через кілька днів застрелили мера міста Котія в штаті Мічоакан, коли вона поверталася додому зі спортзалу. У жовтні вбили новообраного мера Чильпансінго менш ніж за тиждень після обрання".