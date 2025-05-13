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В Мексике в прямом эфире застрелили кандидата в мэры во время предвыборного мероприятия

Иван ДьяконовВторник, 13 мая 2025, 04:01
В Мексике в прямом эфире застрелили кандидата в мэры во время предвыборного мероприятия
Есения Лара Гутьеррес. Фото: Facebook/Yesenia Lara Gutiérrez

В мексиканском штате Веракрус во время предвыборной кампании застрелили кандидата на должность мэра Текистепека Есению Лару Гутьеррес. В результате нападения погибли еще три человека, еще трое – получили ранения.

Источник: CNN

Детали: Сообщается, что нападение произошло вечером 11 мая в городе Текистепек во время публичного мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире на Facebook.

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На видео зафиксировано, как кандидат от правящей партии "Морена" здоровается с местными жителями и идет по улице в сопровождении сторонников. Толпа скандирует лозунги, когда неожиданно раздается около 20 выстрелов.

По данным Генеральной прокуратуры штата Веракрус, в результате нападения погибли четыре человека, в том числе и Гутьеррес. Еще три человека получили ранения.

"Мы координируем свои действия, в том числе с министром безопасности, и оказываем всю необходимую поддержку в этот избирательный период вместе с властями штата Веракрус", – заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум во время утренней пресс-конференции 12 мая.

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Дословно: "Нападения на политиков, в частности кандидатов на местные должности, стали распространенным явлением в Мексике во время избирательного процесса. По данным правозащитной организации Data Cívica, в течение прошлого года в стране было зафиксировано рекордные 661 нападение на лиц или помещения, связанные с политической деятельностью. Многие из жертв занимали или баллотировались на муниципальные должности.

В мае 2024 года в штате Герреро во время предвыборного митинга был убит кандидат в мэры. Через несколько дней застрелили мэра города Котия в штате Мичоакан, когда она возвращалась домой из спортзала. В октябре убили новоизбранного мэра Чильпансинго менее чем через неделю после избрания".

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