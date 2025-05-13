В Індонезії під час утилізації боєприпасів загинули щонайменше 13 людей

Щонайменше 13 людей, серед яких четверо військових, загинули під час утилізації протермінованих боєприпасів у провінції Західна Ява в Індонезії.

Джерело: Associated Press

Деталі: Інцидент стався в селі Сагара, округ Гарут, на території природоохоронної зони: індонезійські військові здійснювали планове знищення непридатних і протермінованих боєприпасів, що зберігалися на складах військової частини.

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За словами представника Збройних сил Індонезії генерал-майора Крістомея Сіянтурі, після першого вибуху стався ще один, унаслідок чого загинули щонайменше 13 осіб, зокрема четверо військовослужбовців. Кілька людей дістали поранення й наразі перебувають у лікарні.

Причини інциденту ще з’ясовуються. Зокрема, перевіряють, чи було дотримано стандартних процедур утилізації боєприпасів, зазначив Сіянтурі. Місце події – незаселена ділянка, що перебуває під управлінням Агентства охорони природних ресурсів Західної Яви. Воно використовується для знищення боєприпасів і розташоване на значній відстані від житлових районів.

Втім, такі заходи часто привертають увагу місцевих жителів, які збирають металеві уламки, мідь або брухт від гранат і мінометів, повідомив Сіянтурі.

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"Після цього може статися неочікуваний другий вибух", – додав він.

Дослівно: "Місцеве телебачення показало кадри вибуху, що освітив небо, густий чорний дим, а також другий вибух, який стався за кілька хвилин. Інше відео демонструвало, як швидкі допомоги евакуюють поранених і загиблих".