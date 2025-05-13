В Индонезии во время утилизации боеприпасов погибли по меньшей мере 13 человек

По меньшей мере 13 человек, среди которых четверо военных, погибли во время утилизации просроченных боеприпасов в провинции Западная Ява в Индонезии.

Источник: Associated Press

Детали: Инцидент произошел в селе Сагара, округ Гарут, на территории природоохранной зоны: индонезийские военные осуществляли плановое уничтожение непригодных и просроченных боеприпасов, хранившихся на складах воинской части.

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По словам представителя Вооруженных сил Индонезии генерал-майора Кристомея Сиянтури, после первого взрыва произошел еще один, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе четверо военнослужащих. Несколько человек получили ранения и сейчас находятся в больнице.

Причины инцидента еще выясняются. В частности, проверяется, были ли соблюдены стандартные процедуры утилизации боеприпасов, отметил Сиянтури. Место происшествия - незаселенный участок, находящийся под управлением Агентства охраны природных ресурсов Западной Явы. Оно используется для уничтожения боеприпасов и расположено на значительном расстоянии от жилых районов.

Впрочем, такие мероприятия часто привлекают внимание местных жителей, которые собирают металлические обломки, медь или лом от гранат и минометов, сообщил Сиянтури.

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"После этого может произойти неожиданный второй взрыв", – добавил он.

Дословно: "Местное телевидение показало кадры взрыва, осветившего небо, густой черный дым, а также второй взрыв, который произошел через несколько минут. Другое видео демонстрировало, как скорые помощи эвакуируют раненых и погибших".