Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Индонезии во время утилизации боеприпасов погибли по меньшей мере 13 человек

Иван ДьяконовВторник, 13 мая 2025, 05:52
В Индонезии во время утилизации боеприпасов погибли по меньшей мере 13 человек
ілюстративне фото: Getty Images

По меньшей мере 13 человек, среди которых четверо военных, погибли во время утилизации просроченных боеприпасов в провинции Западная Ява в Индонезии.

Источник: Associated Press

Детали: Инцидент произошел в селе Сагара, округ Гарут, на территории природоохранной зоны: индонезийские военные осуществляли плановое уничтожение непригодных и просроченных боеприпасов, хранившихся на складах воинской части.

Реклама:

По словам представителя Вооруженных сил Индонезии генерал-майора Кристомея Сиянтури, после первого взрыва произошел еще один, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе четверо военнослужащих. Несколько человек получили ранения и сейчас находятся в больнице.

Причины инцидента еще выясняются. В частности, проверяется, были ли соблюдены стандартные процедуры утилизации боеприпасов, отметил Сиянтури. Место происшествия - незаселенный участок, находящийся под управлением Агентства охраны природных ресурсов Западной Явы. Оно используется для уничтожения боеприпасов и расположено на значительном расстоянии от жилых районов.

Впрочем, такие мероприятия часто привлекают внимание местных жителей, которые собирают металлические обломки, медь или лом от гранат и минометов, сообщил Сиянтури.

РЕКЛАМА:

"После этого может произойти неожиданный второй взрыв", – добавил он.

Дословно: "Местное телевидение показало кадры взрыва, осветившего небо, густой черный дым, а также второй взрыв, который произошел через несколько минут. Другое видео демонстрировало, как скорые помощи эвакуируют раненых и погибших".

Индонезияжертвывзрывчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Мексике в прямом эфире застрелили кандидата в мэры во время предвыборного мероприятия
Оккупанты продвинулись в Торецке и на Покровском направлении – DeepState
"Слідство.Інфо": Комарницкий с женой в 2016-2018 годах продали в Киеве 110 квартир
Международная организация гражданской авиации признала Россию ответственной за сбитие MH17
Зеленский обсудил с Эрдоганом детали встречи с РФ в Турции
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах
Все новости...
Индонезия
Индонезийский порт стал хабом по перевалке российских нефтепродуктов
Индонезия официально присоединилась к БРИКС
Оккупанты начали вербовать индонезийцев на войну с Украиной – СМИ
Последние новости
07:32
Россия за сутки потеряла еще более тысячи воинов и 62 артсистемы – Генштаб
07:11
Рубио поговорил с Сибигой и европейскими лидерами о мире в Украине – Госдеп
06:50
Сирия предлагает Трампу соглашение о недрах в обмен на снятие санкций – СМИ
05:52
В Индонезии во время утилизации боеприпасов погибли по меньшей мере 13 человек
04:01
В Мексике в прямом эфире застрелили кандидата в мэры во время предвыборного мероприятия
03:08
Военные показали как работает украинский огнемёт РПВ-16 для ближнего боя
02:40
Кубилюс: Часть из 800 млрд евро на перевооружение ЕС пойдет на закупки для ВСУ
02:01
Зеленский вывел генерала Гаврилюка из состава Ставки главнокомандующего
01:37
Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином после "полной перезагрузки отношений"
01:28
"Шахтер" – "Динамо". Где и когда смотреть финал Кубка Украины по футболу
Все новости...
Реклама:
Реклама: