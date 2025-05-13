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Сирія пропонує Трампу угоду про надра в обмін на зняття санкцій – ЗМІ

Іван Д'яконовВівторок, 13 травня 2025, 06:50
Сирія пропонує Трампу угоду про надра в обмін на зняття санкцій – ЗМІ
Дональд Трамп і Ахмед аль-Шараа. Фото: The Times

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість зняття санкцій із Сирії в обмін на доступ до природних ресурсів країни та дозвіл на зведення "Вежі Трампа" в Дамаску.

Джерело: The Times

Деталі: Очікується, що президент Трамп зустрінеться з новим сирійським лідером Ахмедом аль-Шараа під час візиту до Ер-Ріяда (Саудівська Аравія). Шараа, який очолив Сирію в січні й має ісламістське минуле, зокрема пов’язане з "Аль-Каїдою", прагне скасування американських санкцій, запроваджених ще за часів режиму Башара Асада.

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Сирійська сторона пропонує США економічні поступки, зокрема допуск американських компаній до розробки мінеральних ресурсів за аналогією з "українською моделлю". Також Шараа заявив про можливість будівництва Trump Tower у центрі Дамаска.

За даними джерел у сфері безпеки, Шараа може запропонувати почати переговори щодо приєднання до "Авраамових угод" – серії домовленостей про нормалізацію відносин між арабськими країнами та Ізраїлем, які вже підписали ОАЕ та Бахрейн.

Він також може погодитися на створення демілітаризованої зони або дозволити Ізраїлю залишити війська на південному заході Сирії, де ізраїльські сили утворили буферну зону поблизу Голанських висот, захоплених у 1967 році.

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Дослівно: "У потенційній зустрічі можуть взяти участь президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас і президент Лівану Джозеф Халіл Аун. Якщо зустріч відбудеться, це стане безпрецедентним кроком для колишнього члена "Аль-Каїди в Іраку", який провів п’ять років у американському ув’язненні, зокрема у сумнозвісній в’язниці Абу-Грейб".

Деталі: Перед вильотом до Саудівської Аравії Трамп заявив, що розглядає можливість скасування обмежень, які блокують Сирії доступ до міжнародної торгівлі та банківської системи, щоб дати країні "новий старт".

"Ми маємо ухвалити рішення щодо санкцій, які ми цілком можемо зняти", – сказав Трамп про Сирію, хоча офіційно зустріч не підтвердив. 

Пряма мова Трампа: "Ми можемо скасувати санкції щодо Сирії, бо хочемо дати їм новий старт. Президент Туреччини Ердоган вже питав мене про це. Багато хто мене про це питає, адже з такими санкціями в них справді немає шансів розпочати. Тож ми хочемо подивитися, чи можемо їм допомогти – рішення ще не ухвалене".

Деталі: Минулого тижня Шараа зустрічався у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, який підтримав ідею поступового зняття санкцій ЄС у разі проведення реформ у Сирії.

У самій адміністрації Трампа ставлення до майбутньої зустрічі неоднозначне. Частина радників, зокрема Тулсі Ґаббард та Себастьян Ґорка, висловлюють сумніви щодо доцільності переговорів із Шараа. Водночас спецпредставник президента з питань Близького Сходу Стів Віткофф підтримує ідею діалогу, вбачаючи в ній можливість вигідних економічних домовленостей.

Деякі представники адміністрації Трампа, за підтримки країн Перської затоки, прагнуть скористатися нагодою, щоб віддалити Сирію від впливу Ірану – колишнього союзника режиму Асада.

"Якщо подивитися, як була побудована українська угода про мінерали, це могло б стати шаблоном для Сирії", – зазначило джерело.

Якщо Сирія приєднається до "Авраамових угод", а США використають це як важіль для її зближення із Заходом – це можливо, і це обговорюється"

СиріяТрампсанкції
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