Сирия предлагает Трампу соглашение о недрах в обмен на снятие санкций – СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с Сирии в обмен на доступ к природным ресурсам страны и разрешение на возведение "Башни Трампа" в Дамаске.

Источник: The Times

Детали: Ожидается, что президент Трамп встретится с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараа во время визита в Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Шараа, который возглавил Сирию в январе и имеет исламистское прошлое, в частности связанное с "Аль-Каидой", стремится к отмене американских санкций, введенных еще во времена режима Башара Асада.

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Сирийская сторона предлагает США экономические уступки, в частности допуск американских компаний к разработке минеральных ресурсов по аналогии с "украинской моделью". Также Шараа заявил о возможности строительства Trump Tower в центре Дамаска.

По данным источников в сфере безопасности, Шараа может предложить начать переговоры о присоединении к "Авраамовым соглашениям" – серии договоренностей о нормализации отношений между арабскими странами и Израилем, которые уже подписали ОАЭ и Бахрейн.

Он также может согласиться на создание демилитаризованной зоны или позволить Израилю оставить войска на юго-западе Сирии, где израильские силы образовали буферную зону вблизи Голанских высот, захваченных в 1967 году.

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Дословно: "В потенциальной встрече могут принять участие президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и президент Ливана Джозеф Халил Аун. Если встреча состоится, это станет беспрецедентным шагом для бывшего члена "Аль-Каиды в Ираке", который провел пять лет в американском заключении, в частности в печально известной тюрьме Абу-Грейб".

Детали: Перед вылетом в Саудовскую Аравию Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены ограничений, которые блокируют Сирии доступ к международной торговле и банковской системе, чтобы дать стране "новый старт".

"Мы должны принять решение о санкциях, которые мы вполне можем снять", – сказал Трамп о Сирии, хотя официально встречу не подтвердил.

Прямая речь Трампа: "Мы можем отменить санкции в отношении Сирии, потому что хотим дать им новый старт. Президент Турции Эрдоган уже спрашивал меня об этом. Многие меня об этом спрашивают, ведь с такими санкциями у них действительно нет шансов начать. Поэтому мы хотим посмотреть, можем ли им помочь – решение еще не принято".

Детали: На прошлой неделе Шараа встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который поддержал идею постепенного снятия санкций ЕС в случае проведения реформ в Сирии.

В самой администрации Трампа отношение к предстоящей встрече неоднозначное. Часть советников, в частности Тулси Габбард и Себастьян Горка, выражают сомнения относительно целесообразности переговоров с Шараа. В то же время спецпредставитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф поддерживает идею диалога, видя в ней возможность выгодных экономических договоренностей.

Некоторые представители администрации Трампа, при поддержке стран Персидского залива, стремятся воспользоваться случаем, чтобы отдалить Сирию от влияния Ирана – бывшего союзника режима Асада.

"Если посмотреть, как была построена украинская сделка о минералах, это могло бы стать шаблоном для Сирии", – отметил источник.

Если Сирия присоединится к "Авраамовым соглашениям", а США используют это как рычаг для ее сближения с Западом – это возможно, и это обсуждается"