ЄС чекає на можливу зустріч Зеленського і Путіна, перш ніж просити Трампа про нові санкції – ЗМІ

Європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського із главою РФ Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж тиснути на США задля запровадження нових санкцій проти Москви.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За даними проінформованих співрозмовників агентства, американські та європейські посадовці мали переговори 12 травня і за їх результатами стало зрозуміло, що США хочуть дати можливість для проведення переговорів між Росією та Україною 15 травня, перш ніж посилювати тиск на Путіна.

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Джерела агентства кажуть: якщо очільник Кремля відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне і беззастережне припинення вогню 15 травня, то європейські лідери закликатимуть американського президента Дональда Трампа виконати свою погрозу і запровадити нові санкції проти Москви.

Водночас зазначається, що на переговорах 12 травня американці не дали чіткої відповіді, чи готові вони ввести санкції проти Росії, якщо та атакуватиме Україну цього тижня. Також вони не сказали, що робитимуть, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським і продовжить атакувати Україну.

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