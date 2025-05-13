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ЄС чекає на можливу зустріч Зеленського і Путіна, перш ніж просити Трампа про нові санкції – ЗМІ

Уляна Кричковська, Ірина БалачукВівторок, 13 травня 2025, 09:39
ЄС чекає на можливу зустріч Зеленського і Путіна, перш ніж просити Трампа про нові санкції – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський та глава РФ Володимир Путін. Фото з сайтів ОП та Кремля. Колаж УП

Європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського із главою РФ Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж тиснути на США задля запровадження нових санкцій проти Москви.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За даними проінформованих співрозмовників агентства, американські та європейські посадовці мали переговори 12 травня і за їх результатами стало зрозуміло, що США хочуть дати можливість для проведення переговорів між Росією та Україною 15 травня, перш ніж посилювати тиск на Путіна.

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Джерела агентства кажуть: якщо очільник Кремля відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне і беззастережне припинення вогню 15 травня, то європейські лідери закликатимуть американського президента Дональда Трампа виконати свою погрозу і запровадити нові санкції проти Москви.

Водночас зазначається, що на переговорах 12 травня американці не дали чіткої відповіді, чи готові вони ввести санкції проти Росії, якщо та атакуватиме Україну цього тижня. Також вони не сказали, що робитимуть, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським і продовжить атакувати Україну.

Передісторія:

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  • Раніше глава РФ Володимир Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі 15 травня.
  • Згодом Трамп оголосив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".
  • Своєю чергою Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі, а після того американський президент заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня.
  • А у ЄС, своєю чергою, розглядають можливість запровадити санкції проти консорціуму, який оперує газопроводом "Північний потік-2", у разі, якщо Росія не розпочне припинення вогню у запланований раніше термін.

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