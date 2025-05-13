ЕС ждет возможной встречи Зеленского и Путина, прежде чем просить Трампа о новых санкциях – СМИ

Европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным в Турции, прежде чем давить на США для введения новых санкций против Москвы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По данным информированных собеседников агентства, американские и европейские чиновники имели переговоры 12 мая и по их результатам стало понятно, что США хотят дать возможность для проведения переговоров между Россией и Украиной 15 мая, прежде чем усиливать давление на Путина.

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Источники агентства говорят: если глава Кремля откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, то европейские лидеры будут призывать американского президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу и ввести новые санкции против Москвы.

В то же время отмечается, что на переговорах 12 мая американцы не дали четкого ответа, готовы ли они ввести санкции против России, если та будет атаковать Украину на этой неделе. Также они не сказали, что будут делать, если Путин откажется встретиться с Зеленским и продолжит атаковать Украину.

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