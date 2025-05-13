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ЕС ждет возможной встречи Зеленского и Путина, прежде чем просить Трампа о новых санкциях – СМИ

Уляна Кричковская, Ирина БалачукВторник, 13 мая 2025, 09:39
ЕС ждет возможной встречи Зеленского и Путина, прежде чем просить Трампа о новых санкциях – СМИ
Президент Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин. Фото с сайтов ОП и Кремля. Коллаж УП

Европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным в Турции, прежде чем давить на США для введения новых санкций против Москвы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По данным информированных собеседников агентства, американские и европейские чиновники имели переговоры 12 мая и по их результатам стало понятно, что США хотят дать возможность для проведения переговоров между Россией и Украиной 15 мая, прежде чем усиливать давление на Путина.

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Источники агентства говорят: если глава Кремля откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, то европейские лидеры будут призывать американского президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу и ввести новые санкции против Москвы.

В то же время отмечается, что на переговорах 12 мая американцы не дали четкого ответа, готовы ли они ввести санкции против России, если та будет атаковать Украину на этой неделе. Также они не сказали, что будут делать, если Путин откажется встретиться с Зеленским и продолжит атаковать Украину.

Предыстория:

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  • Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле 15 мая.
  • Позже Трамп объявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".
  • В свою очередь Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после этого американский президент заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая.
  • А в ЕС, в свою очередь, рассматривают возможность ввести санкции против консорциума, который оперирует газопроводом "Северный поток-2", в случае, если Россия не начнет прекращение огня в запланированный ранее срок.

ЕССШАРосcиясанкции
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