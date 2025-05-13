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СБУ затримала чоловіка, який готував диверсію на Рівненській АЕС за наказом спецслужб РФ

Анастасія ПроцВівторок, 13 травня 2025, 11:00
СБУ затримала чоловіка, який готував диверсію на Рівненській АЕС за наказом спецслужб РФ
фото: СБУ

Служба безпеки України затримала мешканця міста Вараш Рівненської області, який, за даними слідства, на замовлення російських спецслужб готував атаку на високовольтні лінії електропередач, що передають потужність з Рівненської атомної електростанції.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора 

Дослівно ОГП: "За даними слідства, чоловіка через Telegram завербував представник спецслужб РФ. Він погодився допомогти ворогу отримати координати опор ліній електропередач, які відіграють важливу роль у видачі потужності Рівненської АЕС для їх подальшого ракетного обстрілу".

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фото: СБУ

Деталі: Як встановило слідство, затриманий – колишній працівник Рівненської АЕС, який звільнився ще до початку повномасштабного вторгнення. Навесні 2025 року йому написав у месенджері зв’язковий російської воєнної розвідки з Підмосков’я й запропонував співпрацю в обмін на грошову винагороду.

Після вербування агент отримав детальні інструкції для виконання завдання. Зокрема, він мав встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП, аби скоригувати удар дронів-камікадзе по критичній інфраструктурі.

Перед цим фігурант провів розвідку місцевості – вивчав розташування українських військових підрозділів, що охороняють АЕС. Зрештою, спробував встановити трекінговий пристрій на опору, однак у момент активації був затриманий контррозвідкою СБУ.

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На місці в нього вилучили мобільний телефон, який використовувався для контактів із російською розвідкою.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Рівненська областьАЕССБУ
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