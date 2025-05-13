СБУ затримала чоловіка, який готував диверсію на Рівненській АЕС за наказом спецслужб РФ

Служба безпеки України затримала мешканця міста Вараш Рівненської області, який, за даними слідства, на замовлення російських спецслужб готував атаку на високовольтні лінії електропередач, що передають потужність з Рівненської атомної електростанції.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Дослівно ОГП: "За даними слідства, чоловіка через Telegram завербував представник спецслужб РФ. Він погодився допомогти ворогу отримати координати опор ліній електропередач, які відіграють важливу роль у видачі потужності Рівненської АЕС для їх подальшого ракетного обстрілу".

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фото: СБУ

Деталі: Як встановило слідство, затриманий – колишній працівник Рівненської АЕС, який звільнився ще до початку повномасштабного вторгнення. Навесні 2025 року йому написав у месенджері зв’язковий російської воєнної розвідки з Підмосков’я й запропонував співпрацю в обмін на грошову винагороду.

Після вербування агент отримав детальні інструкції для виконання завдання. Зокрема, він мав встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП, аби скоригувати удар дронів-камікадзе по критичній інфраструктурі.

Перед цим фігурант провів розвідку місцевості – вивчав розташування українських військових підрозділів, що охороняють АЕС. Зрештою, спробував встановити трекінговий пристрій на опору, однак у момент активації був затриманий контррозвідкою СБУ.

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На місці в нього вилучили мобільний телефон, який використовувався для контактів із російською розвідкою.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.