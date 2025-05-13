СБУ задержала мужчину, который готовил диверсию на Ровенской АЭС по приказу спецслужб РФ

Служба безопасности Украины задержала жителя города Вараш Ривненской области, который, по данным следствия, по заказу российских спецслужб готовил атаку на высоковольтные линии электропередач, передающие мощность с Ривненской атомной электростанции.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Дословно ОГП: "По данным следствия, мужчину через Telegram завербовал представитель спецслужб РФ. Он согласился помочь врагу получить координаты опор линий электропередач, которые играют важную роль в выдаче мощности Ровенской АЭС для их дальнейшего ракетного обстрела".

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ФОТО: СБУ

Детали: Как установило следствие, задержанный – бывший работник Ровенской АЭС, который уволился еще до начала полномасштабного вторжения. Весной 2025 года ему написал в мессенджере связной российской военной разведки из Подмосковья и предложил сотрудничество в обмен на денежное вознаграждение.

После вербовки агент получил подробные инструкции для выполнения задания. В частности, он должен был установить GPS-трекер на одну из опор магистральных ЛЭП, чтобы скорректировать удар дронов-камикадзе по критической инфраструктуре.

Перед этим фигурант провел разведку местности – изучал расположение украинских военных подразделений, охраняющих АЭС. В конце концов, попытался установить трекинговое устройство на опору, однако в момент активации был задержан контрразведкой СБУ.

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На месте у него изъяли мобильный телефон, который использовался для контактов с российской разведкой.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины – диверсия, совершенная в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.