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СБУ задержала мужчину, который готовил диверсию на Ровенской АЭС по приказу спецслужб РФ

Анастасия ПроцВторник, 13 мая 2025, 11:00
СБУ задержала мужчину, который готовил диверсию на Ровенской АЭС по приказу спецслужб РФ
фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала жителя города Вараш Ривненской области, который, по данным следствия, по заказу российских спецслужб готовил атаку на высоковольтные линии электропередач, передающие мощность с Ривненской атомной электростанции.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Дословно ОГП: "По данным следствия, мужчину через Telegram завербовал представитель спецслужб РФ. Он согласился помочь врагу получить координаты опор линий электропередач, которые играют важную роль в выдаче мощности Ровенской АЭС для их дальнейшего ракетного обстрела".

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ФОТО: СБУ

Детали: Как установило следствие, задержанный – бывший работник Ровенской АЭС, который уволился еще до начала полномасштабного вторжения. Весной 2025 года ему написал в мессенджере связной российской военной разведки из Подмосковья и предложил сотрудничество в обмен на денежное вознаграждение.

После вербовки агент получил подробные инструкции для выполнения задания. В частности, он должен был установить GPS-трекер на одну из опор магистральных ЛЭП, чтобы скорректировать удар дронов-камикадзе по критической инфраструктуре.

Перед этим фигурант провел разведку местности – изучал расположение украинских военных подразделений, охраняющих АЭС. В конце концов, попытался установить трекинговое устройство на опору, однако в момент активации был задержан контрразведкой СБУ.

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На месте у него изъяли мобильный телефон, который использовался для контактов с российской разведкой.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины – диверсия, совершенная в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ровенская областьАЭССБУ
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