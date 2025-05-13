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Російські окупанти незаконно позбавили волі 13 працівників ЗАЕС

Валентина РоманенкоВівторок, 13 травня 2025, 11:49
Російські окупанти незаконно позбавили волі 13 працівників ЗАЕС
ілюстрація НАЕК

"Енергоатом" повідомляє, що окупанти утримують щонайменше 13 працівників Запорізької АЕС.

Джерело: НАЕК у Telegram

Деталі: Зазначається, що від початку окупації найбільшої станції Європи Росія почала безпрецедентний тиск на атомників, які відмовились переходити на сторону ворога і підписувати нікчемні "контракти" з Росатомом.

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Близько п’яти тисяч фахівців змогли покинути тимчасово окупований Енергодар, і НАЕК "Енергоатом" дбає про їх працевлаштування в інших підрозділах товариства. Та відомо щонайменше про 13 працівників Запорізької АЕС, яких окупанти позбавили свободи на тимчасово окупованій території.

З них сімох "засудили" до ув'язнення, троє досі перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків. Доля ще трьох залишається невідомою – вони вважаються зниклими безвісти.

Крім того, на початку повномасштабного вторгнення Росія закатувала до смерті водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука.

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Загарбники продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військову базу. В машзалах блоків стоять військові автівки, зберігається вибухонебезпечна зброя. Обладнання станції дедалі більше деградує, і про жодний безпечний сценарій перезапуску ЗАЕС не може бути й мови, наголошують у компанії.

Дослівно НАЕК: "Всі незаконно позбавлені свободи атомники повинні бути негайно звільнені з російського полону.

Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під контроль її законного оператора – Енергоатома, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту!".

ЗАЕСокупаціявійна
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