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Мер Лозової поскаржився на зникнення свого заступник під час відрядження до Чехії

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 травня 2025, 12:20
Мер Лозової поскаржився на зникнення свого заступник під час відрядження до Чехії
мер Лозової Сергій Зеленський, фото: facebook

Міський голова міста Лозова Харківської області Сергій Зеленський заявив, що його заступник з питань діяльності виконавчих органів ради Олексій Корпан на початку травня поїхав у відрядження до Чехії, після чого перестав виходити на зв′язок.

Джерело: мер Лозової у Facebook



Пряма мова: "Третій день непорозуміння. Чутки ходять за мого заступника Олексія Корпана, що він начебто втік десь за кордон. Тож повідомляю, що на початку травня він виїхав у відрядження у Республіку Чехія з питань співпраці і надання Чеською республікою нашій громаді відповідного обладнання для первинної медицини. 7 числа він перестав бути на зв′язку, вчора з′явився в інших (соціальних) мережах. На дзвінки не відповідає".

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Заступник мера Лозової з питань діяльності виконавчих органів ради Олексій Корпан, фото: Лозівська міськрада

Деталі: За словами міського голови, якщо виявиться, що його заступник "зрадив нашу державу", що "не вкладається у голові", правоохоронні органи будуть займатися цим питанням. "Все буде у правовому полі", - зазначив мер.

Харківська область
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