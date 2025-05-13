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Мэр Лозовой пожаловался на исчезновение своего заместитель во время командировки в Чехию

Станислав ПогориловВторник, 13 мая 2025, 12:20
Мэр Лозовой пожаловался на исчезновение своего заместитель во время командировки в Чехию
мэр Лозовой сергей зеленский, фото: facebook

Городской голова города Лозовая Харьковской области Сергей Зеленский заявил, что его заместитель по вопросам деятельности исполнительных органов совета Алексей Корпан в начале мая уехал в командировку в Чехию, после чего перестал выходить на связь.

Источник: мэр Лозовой в Facebook

Прямая речь: "Третий день недоразумения. Слухи ходят о моем заместителе Алексее Корпане, что он якобы сбежал где-то за границу. Поэтому сообщаю, что в начале мая он выехал в командировку в Республику Чехия по вопросам сотрудничества и предоставления Чешской республикой нашей общине соответствующего оборудования для первичной медицины. 7 числа он перестал быть на связи, вчера появился в других (социальных) сетях. На звонки не отвечает".

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Заместитель мэра Лозовой по вопросам деятельности исполнительных органов совета Алексей Корпан, фото: Лозовской горсовет

Детали: По словам городского головы, если окажется, что его заместитель "предал наше государство", что "не укладывается в голове", правоохранительные органы будут заниматься этим вопросом. "Все будет в правовом поле", - отметил мэр.

Харьковская область
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